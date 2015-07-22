«Өрле» поможет изучать язык Свежий выпуск 417 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

«Өрле», как заверяют авторы проекта (общественное объединение с одноименным названием), – это всего семь минут вашего времени каждый день для улучшения знания казахского языка. Благодаря новым аудиопрограммам слушатель имеет возможность не только расширить свой кругозор, но и улучшить языковые навыки в различных сферах деятельности – от бизнеса до культуры.

Предлагаемые программы на казахском языке отличает легкая и доступная форма обучения, способствующая развитию интеллектуальной культуры слушателей. Ежедневное обновление контента с возможностью бесплатного скачивания и доступа к архивам позволит максимально повысить интерес слушателей и интенсивность обучения.



