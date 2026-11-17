Фото: kinonews.ru

Роберт Паттинсон получил одну из самых известных ролей в истории мирового кино. Amazon MGM Studios официально объявила британского актера исполнителем роли Джеймса Бонда в следующем фильме о легендарном агенте 007. Он станет преемником Дэниела Крэйга, завершившего свою историю в картине "Не время умирать" в 2021 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

Режиссером нового фильма выступит Дени Вильнев. Для постановщика это давняя мечта: ранее он не скрывал, что является большим поклонником бондианы и хотел бы придать франшизе новое направление, сохранив ее узнаваемый характер.

Продюсерами проекта стали Эми Паскаль и Дэвид Хейман. Сценарий пишет Стивен Найт, автор сериала "Острые козырьки". Предстоящая картина станет первым фильмом о Бонде после перехода творческого контроля над франшизой к Amazon MGM.

Паттинсон оказался не самым очевидным претендентом на эту роль. В последние месяцы среди возможных кандидатов называли Каллума Тернера, Джоша О`Коннора, Джека Лаудена, Николаса Холта и Джейкоба Элорди. Сам Паттинсон присоединился к кастинговой гонке сравнительно поздно, но в итоге обошел конкурентов.

Выбор актера выглядит коммерчески оправданным. В последние годы Паттинсон успешно сочетает участие в масштабных франшизах с работой в авторском кино.

Паттинсон станет седьмым актером, сыгравшим Джеймса Бонда в официальной кинофраншизе. До него агента 007 воплощали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крэйг.

Название и дата выхода нового фильма пока не объявлены. Однако теперь у проекта есть главное - новый исполнитель роли агента 007, которому предстоит начать следующую главу одной из самых продолжительных и успешных кинофраншиз.

Еще несколько лет назад кандидатура Паттинсона могла показаться маловероятной. После саги "Сумерки" актер сознательно дистанцировался от образа романтического кумира молодежи, выбирая все более странные, рискованные и психологически сложные проекты. Он работал с такими режиссерами, как Дэвид Кроненберг, Роберт Эггерс, братья Сэфди и Кристофер Нолан, постепенно превратившись из звезды подростковой франшизы в одного из наиболее любопытных актеров своего поколения.

Именно эта трансформация, вероятно, оказалась важнее привычных внешних критериев. Паттинсон не выглядит очевидным продолжателем традиции. В нем меньше классической невозмутимости, зато гораздо больше внутреннего напряжения, иронии и непредсказуемости. Его Бонд потенциально может оказаться не столько безупречным джентльменом с лицензией на убийство, сколько человеком, который вынужден постоянно скрывать собственную уязвимость за профессиональной маской.

Карьера Паттинсона интересна тем, насколько последовательно он разрушал собственный звездный образ. Первую широкую известность ему принесла роль Седрика Диггори в картине "Гарри Поттер и кубок огня", но настоящей мировой знаменитостью актер стал благодаря "Сумеркам". Для многих исполнителей подобный успех становится ловушкой: публика продолжает видеть в них одного и того же персонажа, а студии предлагают преимущественно похожие роли.

Паттинсон пошел другим путем. В "Хорошем времени" братьев Сэфди он сыграл отчаявшегося человека, готового на все ради спасения брата. В "Маяке" Роберта Эггерса предстал в истории, где психологическое напряжение постепенно вытесняет привычную логику повествования. В "Доводе" Нолана доказал, что способен органично существовать внутри сложного высокобюджетного зрелища. А в "Бэтмене" Мэтта Ривза предложил совсем не тот образ Брюса Уэйна, к которому привыкла массовая аудитория.

Его Темный рыцарь оказался мрачным, замкнутым и психологически травмированным человеком. Это был не столько богатый плейбой, сколько одержимый своей миссией одиночка. Такой подход многое говорит о том, каким может стать и его Джеймс Бонд. Паттинсон умеет играть персонажей, которые не полностью контролируют собственные эмоции, даже когда внешне стараются сохранять самообладание. В этом смысле он может оказаться интересным продолжателем линии Дэниела Крэйга, сделавшего Бонда физически уязвимым и эмоционально сложным героем. Но простое повторение этой модели было бы ошибкой. Новому исполнителю необходимо не копировать предшественника, а найти собственную интонацию.

Назначение Паттинсона происходит в принципиально новых для франшизы обстоятельствах. В 2025 году Amazon MGM получила творческий контроль над интеллектуальной собственностью Джеймса Бонда. Теперь компания отвечает не только за производство очередного фильма, но и за долгосрочную стратегию одного из самых ценных брендов мирового кино.

Для Amazon это одновременно творческий и коммерческий вызов. "Бондиана" остается глобально узнаваемой франшизой, но ее нельзя бесконечно воспроизводить по одной и той же схеме. Последний фильм с Крэйгом, "Не время умирать", завершил целую эпоху, причем сделал это весьма радикально. Возвращение к прежнему формату без серьезного обновления могло бы выглядеть шагом назад.

Паттинсон дает студии возможность привлечь аудиторию, знакомую с ним по "Сумеркам", "Бэтмену" и "Дюне", но одновременно заинтересовать зрителей, которые следят за его работой в авторском кино. Он достаточно известен, чтобы стать лицом глобального кинопроекта, и достаточно непредсказуем, чтобы его назначение воспринималось как творческий выбор, а не исключительно коммерческий расчет.

Показательно и то, что за новым фильмом стоит команда с отчетливо выраженным авторским почерком - режиссером выступит Дени Вильнев. Продюсерами стали Эми Паскаль и Дэвид Хейман. Вильневу предстоит решить непростую задачу: сохранить обязательные элементы "бондианы" - международный масштаб, шпионские интриги, технологические разработки, экшен и узнаваемую атмосферу - и при этом не превратить новый фильм в стилистическую копию предыдущих частей. Его опыт работы с Паттинсоном может стать важным преимуществом. Режиссер уже знает возможности актера и понимает, как использовать его экранную энергетику.

У этого решения есть и очевидная обратная сторона. Паттинсон уже связан с другой крупной франшизой: он продолжает играть Бэтмена в фильмах Мэтта Ривза. Вторая часть находится в производстве, а сама серия рассчитана на дальнейшее развитие.

Возникает вопрос: не окажется ли зритель в ситуации, когда один и тот же актер одновременно воплощает двух самых известных вымышленных героев современной массовой культуры? Формально Бонд и Бэтмен принадлежат к разным жанрам, но оба являются мрачными, сдержанными персонажами, связанными с миром насилия, секретных операций и личной травмы. Чтобы избежать ощущения повторения, Паттинсону придется особенно тщательно выстроить различия между ними.

Есть и другой риск. Паттинсон не принадлежит к той категории актеров, чья экранная привлекательность строится исключительно на безупречной элегантности. Его сильная сторона - странность, нервная энергия, способность сделать героя одновременно притягательным и неудобным. Но зрители ждут от Бонда не только психологической глубины. Ему необходимо быть убедительным в боевых сценах, обладать физической харизмой, чувством юмора и той самой легкостью, с которой агент 007 выходит из практически безвыходных ситуаций.

Самое интересное в назначении Паттинсона - возможность вернуть персонажу непредсказуемость. За шесть десятилетий бондиана прошла через несколько отчетливо различимых этапов. Коннери сформировал образ холодного и опасного соблазнителя, Мур добавил ему иронии и легкости, Броснан объединил классическую элегантность с современным экшеном, а Крейг превратил агента в трагического героя, чья профессиональная безупречность постоянно вступает в конфликт с личными чувствами.

Паттинсону не обязательно выбирать одну из этих моделей. Напротив, его назначение интересно именно потому, что он способен соединить внешнюю привлекательность классического Бонда с внутренней противоречивостью героя нового времени. Такой персонаж может быть не всегда уверен в себе, не всегда прав и не обязательно стремится выглядеть непобедимым.

Впрочем, многое будет зависеть от сценария Стивена Найта. Даже самый интересный актер не сможет изменить франшизу, если ему предложат очередную историю с набором обязательных атрибутов и предсказуемым развитием событий. Бонду необходима не просто новая внешность, а новая драматургическая перспектива.

Пока Amazon MGM не объявила название фильма и дату премьеры. Но одно уже ясно: студия не стала искать исполнителя, который максимально напоминал бы Дэниела Крэйга или воспроизводил привычный образ агента 007. Она сделала ставку на актера, чья карьера строилась на разрушении ожиданий. И это, пожалуй, самая интригующая часть решения. Роберт Паттинсон может стать не самым традиционным Джеймсом Бондом, зато у него есть шанс сделать персонажа снова неожиданным. А для франшизы, которой больше шестидесяти лет, именно способность удивлять сегодня может оказаться важнее безупречно завязанного галстука.