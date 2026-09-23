Роберта Де Ниро и Мартина Скорсезе наградили орденом Почетного легиона

Знаменитый американский актер Роберт Де Ниро и известный режиссер Мартин Скорсезе за свой вклад в кинематограф были награждены орденом Почетного легиона, который им вручил лично президент Франции Эмманюэль Макрон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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«Великие режиссер и актер Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро, которым 83 года, получили во вторник от Эмманюэля Макрона орден Почетного легиона», - рассказал телеканал BFM TV, с которым поделился соответствующей информацией один из непосредственных гостей мероприятия.

Вручение произошло в Нью-Йорке, куда французский президент прибыл для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщил BFM TV, Де Ниро был удостоен ранга офицера - это четвертая степень в иерархии ордена Почетного легиона (всего их пять). Скорсезе же стал великим офицером - это вторая степень данной награды.

Известно, что церемония вручения состоялась в культурном институте Франции, функционирующем при посольстве этой страны. На мероприятии были и другие видные гости - в частности, оскароносный актер Леонардо Ди Каприо.