Роберта Де Ниро и Мартина Скорсезе наградили орденом Почетного легиона

Кино,США,Европа,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

Знаменитый американский актер Роберт Де Ниро и известный режиссер Мартин Скорсезе за свой вклад в кинематограф были награждены орденом Почетного легиона, который им вручил лично президент Франции Эмманюэль Макрон, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

«Великие режиссер и актер Мартин Скорсезе и Роберт Де Ниро, которым 83 года, получили во вторник от Эмманюэля Макрона орден Почетного легиона», - рассказал телеканал BFM TV, с которым поделился соответствующей информацией один из непосредственных гостей мероприятия.

Вручение произошло в Нью-Йорке, куда французский президент прибыл для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщил BFM TV, Де Ниро был удостоен ранга офицера - это четвертая степень в иерархии ордена Почетного легиона (всего их пять). Скорсезе же стал великим офицером - это вторая степень данной награды.

Известно, что церемония вручения состоялась в культурном институте Франции, функционирующем при посольстве этой страны. На мероприятии были и другие видные гости - в частности, оскароносный актер Леонардо Ди Каприо.

 

 

#награда #кино #Макрон #Роберт де Ниро #Мартин Скорсезе

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