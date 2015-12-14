Робот обслуживает клиентов магазина отечественных товаров в Астане
Меруерт Нургазинова
В Астане в магазине отечественных товаров, который открылся в понедельник, 14 декабря, функционирует робот телеприсутствия, с помощью которого клиенты могут выбирать товар и "бродить" по отделам, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Более года готовили этого робота. Основное его предназначение – удаленное телеприсутствие для таких сценариев, как сегодня, то есть, когда покупатель заходит на сайт интернет-магазина, хочет физически осмотреть торговый зал, проконсультироваться, осмотреть ассортимент", – сообщил разработчик Нургожа Калиаскаров.
Дистанционное управление роботом доступно для каждого потенциального клиента. "Рулить" им может каждый, но в порядке очереди. Кроме того, чудо-техника позволяет сберечь время и нервы во время "шоппинга", поскольку отпадает нужда в толпе советчиков – с ними можно будет консультироваться также посредством робота в режиме "онлайн".
Базовая комплектация робота телеприсутствия стоит порядка 1 миллиона 200 тысяч тенге. Официальный старт продаж намечен на следующий год.
Напомним, в столице впервые открылся магазин отечественных товаров, в котором 25 производителей уже выставили свою продукцию. Сегодня, в понедельник, аким Астаны Адильбек Джаксыбеков побывал на открытии первого в Казахстане магазина отечественной продукции "Универmag.kz" и на 27 тысяч тенге приобрел обновки для себя и членов своей семьи.