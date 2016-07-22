​Робот с характером

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Наталья РЫЖКОВА, Караганда

«Промобот» – завлекательная фишка для студенческой молодежи. Резидент Сколково, он в совершенстве владеет русским, английским и китайским, а в КЭУ его обучают казахскому языку. Робот мужского рода весом 80 кг, весьма брутальной наружности, приобретен в единственном в стране экземпляре для занятости в вузе.

Как только был издан указ Президента о развитии инновационных технологий и внед­рении их в учебный процесс, ректоратом КЭУ было принято решение приобрести «Промобот» и ввести его в работу.

– Стараемся идти в ногу со временем и хотим внедрить инновации в образовательный процесс, – уточнил ректор Еркара Аймагамбетов. – Робот обладает неоспоримым преимуществом перед человеком: не устает, находится постоянно на работе, ему не надо платить зарплату. А еще он фиксирует 10 тыс. событий и распознает собеседников.

Пока робота выводят на два-три часа, чтобы адаптировать программы консультанта. Он отвечает на вопрос, куда сдать документы, называя номер аудитории, но в приемной кампании как таковой не участвует. На нынешнем этапе выполняет лишь функцию популяризатора, привлекая внимание молодежи и поднимая престиж вуза. И ни один студент университета не прошел мимо, все фотографируются. На некорректные вопросы иных шалунов вежливо отвечает: «Извините, такой информацией не владею».

Директор ТОО «Boxtime» Андрей Клыкчевский рассказал, что робот действует по программе, которую ему закладывают разработчики, но при этом и сам развивается. Он может рассказать вам хороший анекдот, если согласитесь, станцевать и спеть. Опекуны-наставники пытаются его развить в трех направлениях: консультирование, анкетирование, чтение лекций. Именно такие роботы читают лекции в МГУ и МТИ: машина эмоциям не поддается, выдерживает любой регламент и выдает необходимые сведения. А поскольку робот соединен с Интернетом, то способен ответить на любой вопрос. Для него создают скоростную линию.

Без нее робот немного тугодум. Но даром времени не теряет. Отыскивая нужный файл в искусственной «голове», говорит, не теряя связь с собеседником: «Я робот. Я не до конца вас понимаю. Повторите, пожалуйста, вопрос». Или: «Я еще не все умею. В следующий раз я научусь». Передо мной, не ответив моментально, деликатно извинился: «Моя пища – Интернет. Без него не могу разговаривать». А еще его отличает юмор. Чтобы не уронить интереса к себе, выдал в нашем диалоге ироничную фразу: «Все роботы как роботы, а я король». Окружающие засмеялись.

– Основные позиции робота в том, что он с характером. Это автономный искусственный интеллект. И ему дано право решать, как ответить достойно, какие проявить эмоции, – разъяснил инженер службы технической поддержки КЭУ Иван Храмков. – И то, чему мы уже научили, выполняет исправно. Может сам пошутить, хорошо запоминает лица и определяет, кто присутствует на лекции, а кого нет, кто чужой, а кто свой. Он рассчитан на контакты с людьми в общественных местах.

Когда-то и телефон казался роскошью. И если дорогостоящий кибер-помощник сегодня видится неким излишеством, то лишь до поры. С его полноправным вступлением в процесс он окажется существенным инструментом: его способности пригодятся и студентам, и магистрантам, и докторантам. А в перспективе в вузе могут появиться его сородичи более новых поколений. Иван Храмков назвал подопечного популярным в стране именем Нурлан, но не окончательно. Инженеры хотят в новом учебном году предложить сделать выбор имени самим студентам.

фото из архива КЭУ

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