Робота-дегустатора создали британские ученые

Британские учёные придумали робота, который может пробовать блюда на вкус, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Устройство оснащено специальными сверхчувствительными датчиками, «распознающими», достаточно ли соли или перца в еде.

Согласно идее разработчиков проекта, это исследование поможет создать более совершенную машину для приготовления пищи.

Роботы смогут не только с лёгкостью готовить, но и делать это с учётом вкусовых предпочтений каждого клиента, отмечает телеканал.