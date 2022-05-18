Фото: 24.kz
Технологии , В мире
Робота-дегустатора создали британские ученые

Британские учёные придумали робота, который может пробовать блюда на вкус, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Устройство оснащено специальными сверхчувствительными датчиками, «распознающими», достаточно ли соли или перца в еде.

Согласно идее разработчиков проекта, это исследование поможет создать более совершенную машину для приготовления пищи.

Роботы смогут не только с лёгкостью готовить, но и делать это с учётом вкусовых предпочтений каждого клиента, отмечает телеканал.

Популярное

Все
Как справляется с работой один из самых молодых акимов в Казахстане
Новые поправки в Конституцию затрагивают самые живые и "горячие" запросы казахстанцев
Первый в истории современного Казахстана форум биев прошел в Петропавловске
Реактивный рост числа недовольных потребителей отмечается в Костанайской области
Строительству дороги и моста через реку Чаган всеми силами сопротивляются жители Уральска
Привлечь туристов в Казахстан может наблюдаемое каждой весной цветение яблони Сиверса
Не пить сырое молоко настоятельно рекомендуют жителям Акмолинской области
Что говорят о будущем ОДКБ эксперты
Что за палки в колеса?
От аль-Фараби до наших дней
Турбулентный «полет» птицепрома
Эффективность как результат консолидации
Торговцы массажными накидками продолжают обманывать доверчивых пенсионеров СКО
Зеркальце для Маншук
Продумать все детали
В ритме нового времени
Двести объектов для села
Поэтическое завещание Галыма Малдыбаева
Будь готов прийти на помощь
В сельском музее
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Айман Умарова высказалась о новых поправках в Конституцию РК
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

В мире
Власти Пекина закрыли свыше 100 станций метро из-за вспышки…
Происшествия , Спорт , В мире
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
Технологии , В мире
Стало известно число "заброшенных" приложений для смартфонов
В мире
Южная Корея попыталась предложить КНДР помощь в борьбе с CO…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]