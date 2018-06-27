Роботизация производства

По итогам 2016 года лидерами в области автоматизации оставались Южная Корея, Сингапур, Германия, Япония, Швеция, Дания, США, Италия, Бельгия и Тайвань. В интервале с 2010 по 2016 год среднегодовой прирост плотности роботов в Азии составил 9%, в Америке – 7%, в Европе – 5%.

Настоящий прорыв в области роботизации совершил Китай – в период с 2013 по 2016 год Поднебесная нарастила плотность роботов с 25 до 68 машин на 10 тыс. трудящихся в области производства. На сегодня КНР поднялась уже на 23-е место в мире.

Впрочем, власти Китая не намерены останавливаться на достигнутом и собираются довести показатель проникновения роботов до 150 машин к 2020 году, а еще лучше – войти в первую десятку стран-лидеров. Помимо прочего, Поднебесная намерена нарастить закупки произведенных национальными компаниями роботов до 100 тыс. в 2020 году: для сравнения, в 2017-м 27 тыс. роботов на предприятия Китая поставили китайские компании, а 60 тыс. были приобретены за рубежом.

Южная Корея удерживает мировое лидерство с 2010 года: плотность роботов в стране превышает средний по миру показатель практически в 8 раз и достигает 631. Более всего роботизации подвержены области производства электроники и автомобильная промышленность.

По результатам 2016 года Сингапур занимает 2-е место с 488 роботами на 10 тыс. трудящихся на производстве. Порядка 90% машин задействованы в электронной промышленности.

Германия и Япония занимают 3-е и 4-е места соответственно с 309 и 303 роботами на 10 тыс. производственных рабочих. Страна восходящего солнца остается крупнейшим мировым поставщиком промышленных роботов: в 2016 году Япония поставила на рынок 153 тыс. машин, покрыв порядка 52% от общего спроса.

Европейский лидер в области автоматизации – Германия с 3-м местом в мире и уровнем в 309. По итогам 2016 года страна поставила 36% машин и сконцентрировала 41% операционных запасов всех роботов в Европе. Как ожидается, в период с 2018 по 2020 год ежегодные поставки машин в ФРГ будут расти в среднем на 5% в год как в общей промышленности, так и в автопроме.

В США плотность роботов по итогам 2016 года оценивалась в 189 на 10 тыс. работников – по этому показателю страна заняла 7-е место в мире. Драйвером закупок роботов стала модернизация национального производства, стартовавшая в 2010-м. Цель Америки сводится к укреплению позиций на международном рынке, удержанию производства на территории страны. Большая часть роботов трудится в области автомобильного производства США.

Плотность роботов в Канаде в 2016 году достигла 145, что вывело страну на 13-е место в мире. Основной потребитель – автопром.

Мексика становится производственным хабом, поддерживающим автопроизводителей в США и Южной Америке: автомобильная индустрия страны задействовала 81% от всех роботов в 2016 году. Общая плотность роботизации – 33 машины на 10 тыс. работников.

Франция занимает 18-е место в мире с 132 роботами на 10 тыс. работников. Это меньше, чем у Швеции (223 робота), Дании (211), Италии (185) и Испании (160). Объединенное Королевство занимает 22-ю позицию с 71 роботом: британская промышленность не дотянула до среднемирового уровня в 74 робота и сейчас испытывает жесткую потребность в модернизации и повышении производительности.