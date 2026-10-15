Роботов-собак привлекли к поиску разыскиваемых в Астане

Департамент полиции Астаны ввел в эксплуатацию четырех роботов-собак, которые используются для контроля общественного порядка и профилактики правонарушений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: polisia.kz

Роботы-собаки работают в торговых центрах и общественных местах с большим скоплением людей, помогая сотрудникам полиции контролировать обстановку. Они оснащены видеокамерами с технологиями искусственного интеллекта, которые позволяют отслеживать окружающую обстановку и передавать видеоинформацию в режиме реального времени в Центр оперативного управления. Это дает возможность сотрудникам полиции оперативно оценивать ситуацию в общественных местах и при необходимости своевременно принимать соответствующие меры.

Одна из важных возможностей технологии — помощь в выявлении находящихся в розыске. Интегрированная в роботов-собак система искусственного интеллекта позволяет сопоставлять лица. При выявлении совпадения в Центр оперативного управления автоматически поступает тревожное уведомление. Эта технология повышает оперативность реагирования полиции и оказывает дополнительную поддержку в работе по выявлению разыскиваемых.