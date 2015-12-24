​Родина – далекая и близкая

Галия ШИМЫРБАЕВА, Алматы

Поводом для встречи представителей министерств внут­ренних и иностранных дел, здравоохранения и социального развития, руководителей общественных организаций стало подписание Главой государства 24 ноября текущего года Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам миграции и занятости населения».

Начальник управления регулирования этнической и внутренней миграции Министерства здравоохранения и социального развития Марат Токсанбаев, разъясняя новшества, сообщил, что отныне значительно упрощена процедура получения гражданства. По его словам, согласно изменениям в законодательстве о миграции, принятым в 2013 году, после переезда иностранцы должны были получить вначале вид на жительство, потом постоян­ную регистрацию и далее статус оралмана. Гражданство в этом случае предоставлялось лишь через четыре года.

Отныне эта процедура занимает от трех месяцев до года. Возможность получить гражданство нашей страны появилась даже у студентов. Правда, есть одно но: потенциальный гражданин должен предоставить справку о несудимости из той страны, где жил раньше. А Китай, например, такие справки в частном порядке не выдает. Это возможно только в случае, если запрос сделан официальным лицом, представляющим казахстанскую сторону.

Еще один вопрос, обсуж­давшийся за «круглым столом», касался пенсионного обеспечения. Первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Талгат Мамашев считает, что Казахстан должен заключить по этому вопросу договоры с Монголией, Китаем и Туркменистаном (это страны, откуда больше всего прибывает в Казахстан репатриантов). Без этого документа переезжающие на постоянное жительство в РК много теряют в плане пенсион­ного обеспечения.

– Нам бы хотелось, чтобы Минис­терство здравоохранения и социального развития РК, собравшись с коллегами из других стран за столом переговоров, в самом ближайшем будущем положительно решило и этот вопрос тоже, – сказал Талгат Мамашев.

Напомним: согласно официальной статистике, с 1991 года по 1 января 2015-го Казахстан принял 259 159 казахских семей (952 882 человека) из-за рубежа. 

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