​Родина – далекая и близкая

Поводом для встречи представителей министерств внутренних и иностранных дел, здравоохранения и социального развития, руководителей общественных организаций стало подписание Главой государства 24 ноября текущего года Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам миграции и занятости населения».
Начальник управления регулирования этнической и внутренней миграции Министерства здравоохранения и социального развития Марат Токсанбаев, разъясняя новшества, сообщил, что отныне значительно упрощена процедура получения гражданства. По его словам, согласно изменениям в законодательстве о миграции, принятым в 2013 году, после переезда иностранцы должны были получить вначале вид на жительство, потом постоянную регистрацию и далее статус оралмана. Гражданство в этом случае предоставлялось лишь через четыре года.
Отныне эта процедура занимает от трех месяцев до года. Возможность получить гражданство нашей страны появилась даже у студентов. Правда, есть одно но: потенциальный гражданин должен предоставить справку о несудимости из той страны, где жил раньше. А Китай, например, такие справки в частном порядке не выдает. Это возможно только в случае, если запрос сделан официальным лицом, представляющим казахстанскую сторону.
Еще один вопрос, обсуждавшийся за «круглым столом», касался пенсионного обеспечения. Первый заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Талгат Мамашев считает, что Казахстан должен заключить по этому вопросу договоры с Монголией, Китаем и Туркменистаном (это страны, откуда больше всего прибывает в Казахстан репатриантов). Без этого документа переезжающие на постоянное жительство в РК много теряют в плане пенсионного обеспечения.
– Нам бы хотелось, чтобы Министерство здравоохранения и социального развития РК, собравшись с коллегами из других стран за столом переговоров, в самом ближайшем будущем положительно решило и этот вопрос тоже, – сказал Талгат Мамашев.
Напомним: согласно официальной статистике, с 1991 года по 1 января 2015-го Казахстан принял 259 159 казахских семей (952 882 человека) из-за рубежа.