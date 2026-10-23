Родина начинается с детства

Культура
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске общественный фонд «Изумрудный город» представил к 135-летию писателя-земляка Александра Волкова архивные материалы о его детстве и юности.

фото автора

Презентация стала частью телемоста, организованного Томским государственным педагогическим университетом. В 1910 году в этом учебном заведении будущий литератор получил аттестат учителя и после трех лет работы в Сибири вернулся в родной Восточный Казахстан настоящим универсалом. Александр Мелентьевич руководил городским училищем, преподавал латынь в женской гимназии, читал курсы по педагогике, географии, этнографии и истории Киргизского края, писал пьесы, давал частные уроки…

– У нас хранятся открытки от 1914 года, адресованные Александру Мелентьевичу, а также подлинные фотографии из его детства, – рассказывает руководитель фонда, краевед Татьяна Карпович. – Мальчик научился читать в три года, в восемь лет поступил в городское училище. На семейном фотопорт­рете, где Саше примерно семь лет, он рядом с родителями и держит в руке книгу. Подростком он освоил переплетное дело и таким образом перечитал горы литературы – от художественных романов до медицинских учебников и поваренных книг. Такое впечатление, что ребенок не выпускал книжек из рук.

Свою презентацию фонд назвал «Родина начинается с детства». По словам краеведа, именно годы юнос­ти, проведенные на Рудном Алтае, дали будущему сказочнику запас впечатлений и знаний, которым он пользовался при написании своих знаменитых сказок «Волшебник Изум­рудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Желтый туман», «Огненный бог марранов». Эти произведения, по оценке специалис­тов, обладают эффектом сказкотерапии: заряжают детей доброй романтикой и любознательностью.

Фонд «Изумрудный город» – главный хранитель памяти о замечательном земляке. Потомки Волкова передали объединению часть личного архива: фотографии, книги, старую пишущую машинку, копии дневников. Каждый из экспонатов позволяет глубже узнать усть-каменогорский период жизни писателя, почувствовать атмосферу времени.

#Усть-Каменогорск #презентация #Александр Волков #Изумрудный город

Популярное

Все
От медизделий до стальных котлов
«Ордабасы» – чемпион
От правовых гарантий к реальным возможностям
Консультативная помощь предпринимателям
Магистраль экономического роста
Создается «Школа водников»
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
Документы почти на 5 млрд долларов подписали на полях KGIR в Шымкенте
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Глава государства провел заседание Совета Безопасности по вопросам военной реформы
Более 900 борцов со всего мира выступят в Астане
Участницы Итогового турнира WTA
Для талантов нет границ
Двухтомную энциклопедию «Түркістан» презентовали в Астане
Будущее зависит от каждого из нас
KGIR-2026: Премьер обсудил с иностранными инвесторами совместные проекты
С опорой на общие нравственные ценности
Между узнаваемостью и неизвестностью
Торговые предприятия Казахстана подготовили спецпредложения ко Дню Республики
48 часов на запуск
Коммунальщики заставляли бизнес проходить лишние процедуры в Жамбылской области
Обеспечить безопасность полетов
Токаев наградил гендиректора «Атлетико Мадрид» орденом «Достық»
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Курс на развитие
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Досадная осечка в Хабаровске
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
Азамат Хасенов стал замначальника СГО РК – командующим Силами особого назначения
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Минздрав Казахстана сделал заявление по ситуации с инфекцией в России

Читайте также

В библиотеках Казахстана ко Дню Республики провели около 90…
Казахские песни и национальные танцы представили на концерт…
Мелодии Сарыарки звучали в Нью-Дели
История в объективе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]