Презентация стала частью телемоста, организованного Томским государственным педагогическим университетом. В 1910 году в этом учебном заведении будущий литератор получил аттестат учителя и после трех лет работы в Сибири вернулся в родной Восточный Казахстан настоящим универсалом. Александр Мелентьевич руководил городским училищем, преподавал латынь в женской гимназии, читал курсы по педагогике, географии, этнографии и истории Киргизского края, писал пьесы, давал частные уроки…

– У нас хранятся открытки от 1914 года, адресованные Александру Мелентьевичу, а также подлинные фотографии из его детства, – рассказывает руководитель фонда, краевед Татьяна Карпович. – Мальчик научился читать в три года, в восемь лет поступил в городское училище. На семейном фотопорт­рете, где Саше примерно семь лет, он рядом с родителями и держит в руке книгу. Подростком он освоил переплетное дело и таким образом перечитал горы литературы – от художественных романов до медицинских учебников и поваренных книг. Такое впечатление, что ребенок не выпускал книжек из рук.

Свою презентацию фонд назвал «Родина начинается с детства». По словам краеведа, именно годы юнос­ти, проведенные на Рудном Алтае, дали будущему сказочнику запас впечатлений и знаний, которым он пользовался при написании своих знаменитых сказок «Волшебник Изум­рудного города», «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», «Семь подземных королей», «Желтый туман», «Огненный бог марранов». Эти произведения, по оценке специалис­тов, обладают эффектом сказкотерапии: заряжают детей доброй романтикой и любознательностью.

Фонд «Изумрудный город» – главный хранитель памяти о замечательном земляке. Потомки Волкова передали объединению часть личного архива: фотографии, книги, старую пишущую машинку, копии дневников. Каждый из экспонатов позволяет глубже узнать усть-каменогорский период жизни писателя, почувствовать атмосферу времени.