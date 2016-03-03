​Родина только одна

Многовековые чаяния казахов о свободе, построении собственной государственности, выстраданная поколениями возможность выбирать вектор развития, направление движения – суть нашей независимости. Глобальная смена эпох пронзила, обрушилась на людей без предупреждения. Каждый взрослый оказался перед непростым выбором: остаться в новых условиях потерявшим ориентиры балластом, постепенно утопаю­щим в отчаянии от нескончаемых проблем, или начать мыслить иначе, шагнуть вперед и попытаться подчинить себе неизвестное будущее.

Как музыкант и педагог, я успел состояться в стабильное и предсказуемое советское время, тем сложнее было представить, на что я окажусь способен в реалиях рыночной экономики. Однако жизнь сама все расставила по местам.

Времени на раздумья не было, обстановка требовала быстрой реакции и решительных действий. Я, татарин, воспитанный на русской культуре, бок о бок живший, учившийся и работавший с казахами, украинцами, белорусами, немцами, чеченцами и представителями других национальностей, решил, что пришло время попробовать воплотить давнюю мечту – создать музыкальную школу, где татарский колорит служил бы общему делу развития и упрочения яркой и самобытной песенной и музыкальной культуры Прииртышья.

Мои идеи и вера в успех нашли понимание у руководства города, и в самое тяжелое время, когда юная Республика Казахстан только-только становилась на ноги, в октябре 1992 года при поддержке городского отдела образования Семипалатинска открылась Татарская хоровая детская музыкальная школа.

Несмотря на то что поступали предложения зарегистрировать школу как частную, я с самого начала планировал ее только государственным учебным заведением, стремился дать возможность учиться вокалу и музыке детям из разных социальных слоев, вне зависимости от уровня доходов их родителей.

Вот уже 23 с лишним года Татарская школа искусств остается единственной в Казахстане и третьей на постсоветском пространстве вне ­Татарстана.

Часто коллеги-музыканты, коллеги-учителя из ближнего и дальнего зарубежья восхищенно говорят: «Как же вам повезло!» В этих случаях считаю своим долгом ответить: не везение, не случайное стечение обстоятельств, но обретенный Казахстаном суверенитет и мудрая политика ­Нурсултана ­Назарбаева создали предпосылки и возможности для появления на свет Татарской школы искусств Семея, дали ей счастливую путевку в жизнь.

Спустя 4 года после начала работы, в 1996 году, сразу два президента – наш Нурсултан Абишевич и первый президент Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев – приняли личное участие в судьбе Татарской школы искусств Семея. Благодаря своевременному вмешательству и поддержке двух выдающихся лидеров школа была спасена от недальновидной попытки «оптимизации», а фактически ликвидации в своем первоначальном статусе, и преобразована в самостоятельное юридическое лицо, получившее имя Татарская школа искусств.

Интернациональный дружный педагогический коллектив гордится тем, что наша уникальная школа – не элитарное частное учебное заведение, во главу угла ставящее извлечение прибыли, но общедоступное коммунальное государственное казенное предприятие, обучение в котором не ложится непомерной нагрузкой даже на семьи со скромным достатком. Месяц обучения в школе, в зависимости от отделения, стоит от 1 700 до 3 500 тенге. 120 учащихся десяти национальностей: казахи, русские, татары, немцы, евреи, корейцы, армяне, украинцы, белорусы, курды – в возрасте от 2 до 17 лет учатся игре на баяне, гитаре, домбре, флейте, фортепиано и скрипке, постигают тонкости теоретических музыкальных дисциплин, сольного и хорового вокала, хореографии, декоративно-прикладного искусства.

Несмотря на название «татарская», собственно этнических татар в школе из года в год традиционно обучается не более трети от общего числа учеников, остальные – преимущественно казахи и русские. Наряду с углубленным изучением особенностей татарского народного искусства учащиеся систематически изучают казахскую и русскую инструментальную музыку и вокал в соответствии с учебными планами Министерства образования и науки Республики Казахстан, Государственным образовательным стандартом и программными стратегическими документами Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования, чьи разработки школа использует.

Татарская школа искусств Семея, ее ученики, учителя и родители всегда помнят, чему и кому обязаны свои­ми успехами. Школа обладает ярко выраженной гражданской позицией, вносит значительный вклад в развитие культуры Семея, Восточного Казахстана и республики в целом.

Педагоги школы являются постоян­ными участниками фестивалей и конкурсов всех уровней, городских и областных торжеств, форумов, митингов, способствуют укреплению связей между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, странами Европейского союза. 14 штатных сотрудников Татарской школы искусств входят в постоянный состав татарского народного ансамбля песни и танца «Иртыш Моңнары», работающего на базе городского Дворца культуры Семея. Несмотря на название «татарский», в составе ансамбля, помимо татар, поют, танцуют и гаст­ролируют русские, казашки, армянка, гуцулка и немка. Громкие акции, инициированные педагогами, становятся достоянием широкой общест­венности ввиду их яркой патриотической направленности и эксклюзивности: Татарская школа искусств умеет удивлять и восхищать оригинальным подходом к решению насущных проблем. Одной из наиболее длительных и успешных акций, известных, без преувеличения, во всем мире, является ежегодный международный фестиваль-конкурс татарского искусства «Иртыш Моңнары», который проходит в Семее с 2000 года. Ядро организационного комитета неизменно составляют учителя Татарской школы искусств, на помощь которым с готовностью приходят ученики старших классов и родители.

В 2016 году международный фес­тиваль-конкурс «Иртыш Моңнары» намечен на 7, 8, 9 октября и посвящен 25-летию Независимости Респуб­лики Казахстан.

В заключение хочу сказать, что Татарская школа искусств Семея, которую в народе называют «Ассамблеей народа Казахстана в миниатюре», во всем берет пример с ассамблеи рес­публиканской, чье 20-летие мы отметили циклом концертов в течение 2015 года.

Являясь членом АНК с момента создания в 1995 году, участвуя в работе этнокультурных организаций, бывая в Астане, Алматы, других крупных и небольших городах страны, я наглядно вижу, как разительно изменился и продолжает стремительно развиваться наш Казахстан. Несомненно и чрезвычайно важно, что Ассамблея народа Казахстана, основа и залог толерантности и взаимного уважения граждан, обеспечивает каждому казахстанцу равные возможности в изучении и сохранении родного языка, культуры, традиций. На примере Татарской школы искусств Семея мы видим это и подтверждаем высокими результатами, победами наших учеников и выпускников на международных конкурсах и фес­тивалях.

Огромная благодарность нашему Президенту за возможность быть казахстанцем татарской национальности и гордиться своей страной!