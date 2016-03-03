​Родина только одна

Свежий выпуск
463
Габдулхак АХУНЖАНОВ, директор КГКП «Татарская школа искусств», председатель ОЮЛ «Ассоциация «Прииртышский союз татар и башкир «Хак», г. Семей

Многовековые чаяния казахов о свободе, построении собственной государственности, выстраданная поколениями возможность выбирать вектор развития, направление движения – суть нашей независимости. Глобальная смена эпох пронзила, обрушилась на людей без предупреждения. Каждый взрослый оказался перед непростым выбором: остаться в новых условиях потерявшим ориентиры балластом, постепенно утопаю­щим в отчаянии от нескончаемых проблем, или начать мыслить иначе, шагнуть вперед и попытаться подчинить себе неизвестное будущее.

Как музыкант и педагог, я успел состояться в стабильное и предсказуемое советское время, тем сложнее было представить, на что я окажусь способен в реалиях рыночной экономики. Однако жизнь сама все расставила по местам.

Времени на раздумья не было, обстановка требовала быстрой реакции и решительных действий. Я, татарин, воспитанный на русской культуре, бок о бок живший, учившийся и работавший с казахами, украинцами, белорусами, немцами, чеченцами и представителями других национальностей, решил, что пришло время попробовать воплотить давнюю мечту – создать музыкальную школу, где татарский колорит служил бы общему делу развития и упрочения яркой и самобытной песенной и музыкальной культуры Прииртышья.

Мои идеи и вера в успех нашли понимание у руководства города, и в самое тяжелое время, когда юная Республика Казахстан только-только становилась на ноги, в октябре 1992 года при поддержке городского отдела образования Семипалатинска открылась Татарская хоровая детская музыкальная школа.

Несмотря на то что поступали предложения зарегистрировать школу как частную, я с самого начала планировал ее только государственным учебным заведением, стремился дать возможность учиться вокалу и музыке детям из разных социальных слоев, вне зависимости от уровня доходов их родителей.

Вот уже 23 с лишним года Татарская школа искусств остается единственной в Казахстане и третьей на постсоветском пространстве вне ­Татарстана.

Часто коллеги-музыканты, коллеги-учителя из ближнего и дальнего зарубежья восхищенно говорят: «Как же вам повезло!» В этих случаях считаю своим долгом ответить: не везение, не случайное стечение обстоятельств, но обретенный Казахстаном суверенитет и мудрая политика ­Нурсултана ­Назарбаева создали предпосылки и возможности для появления на свет Татарской школы искусств Семея, дали ей счастливую путевку в жизнь.

Спустя 4 года после начала работы, в 1996 году, сразу два президента – наш Нурсултан Абишевич и первый президент Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиев – приняли личное участие в судьбе Татарской школы искусств Семея. Благодаря своевременному вмешательству и поддержке двух выдающихся лидеров школа была спасена от недальновидной попытки «оптимизации», а фактически ликвидации в своем первоначальном статусе, и преобразована в самостоятельное юридическое лицо, получившее имя Татарская школа искусств.

Интернациональный дружный педагогический коллектив гордится тем, что наша уникальная школа – не элитарное частное учебное заведение, во главу угла ставящее извлечение прибыли, но общедоступное коммунальное государственное казенное предприятие, обучение в котором не ложится непомерной нагрузкой даже на семьи со скромным достатком. Месяц обучения в школе, в зависимости от отделения, стоит от 1 700 до 3 500 тенге. 120 учащихся десяти национальностей: казахи, русские, татары, немцы, евреи, корейцы, армяне, украинцы, белорусы, курды – в возрасте от 2 до 17 лет учатся игре на баяне, гитаре, домбре, флейте, фортепиано и скрипке, постигают тонкости теоретических музыкальных дисциплин, сольного и хорового вокала, хореографии, декоративно-прикладного искусства.

Несмотря на название «татарская», собственно этнических татар в школе из года в год традиционно обучается не более трети от общего числа учеников, остальные – преимущественно казахи и русские. Наряду с углубленным изучением особенностей татарского народного искусства учащиеся систематически изучают казахскую и русскую инструментальную музыку и вокал в соответствии с учебными планами Министерства образования и науки Республики Казахстан, Государственным образовательным стандартом и программными стратегическими документами Республиканского учебно-методического центра дополнительного образования, чьи разработки школа использует.

Татарская школа искусств Семея, ее ученики, учителя и родители всегда помнят, чему и кому обязаны свои­ми успехами. Школа обладает ярко выраженной гражданской позицией, вносит значительный вклад в развитие культуры Семея, Восточного Казахстана и республики в целом.

Педагоги школы являются постоян­ными участниками фестивалей и конкурсов всех уровней, городских и областных торжеств, форумов, митингов, способствуют укреплению связей между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, странами Европейского союза. 14 штатных сотрудников Татарской школы искусств входят в постоянный состав татарского народного ансамбля песни и танца «Иртыш Моңнары», работающего на базе городского Дворца культуры Семея. Несмотря на название «татарский», в составе ансамбля, помимо татар, поют, танцуют и гаст­ролируют русские, казашки, армянка, гуцулка и немка. Громкие акции, инициированные педагогами, становятся достоянием широкой общест­венности ввиду их яркой патриотической направленности и эксклюзивности: Татарская школа искусств умеет удивлять и восхищать оригинальным подходом к решению насущных проблем. Одной из наиболее длительных и успешных акций, известных, без преувеличения, во всем мире, является ежегодный международный фестиваль-конкурс татарского искусства «Иртыш Моңнары», который проходит в Семее с 2000 года. Ядро организационного комитета неизменно составляют учителя Татарской школы искусств, на помощь которым с готовностью приходят ученики старших классов и родители.

В 2016 году международный фес­тиваль-конкурс «Иртыш Моңнары» намечен на 7, 8, 9 октября и посвящен 25-летию Независимости Респуб­лики Казахстан.

В заключение хочу сказать, что Татарская школа искусств Семея, которую в народе называют «Ассамблеей народа Казахстана в миниатюре», во всем берет пример с ассамблеи рес­публиканской, чье 20-летие мы отметили циклом концертов в течение 2015 года.

Являясь членом АНК с момента создания в 1995 году, участвуя в работе этнокультурных организаций, бывая в Астане, Алматы, других крупных и небольших городах страны, я наглядно вижу, как разительно изменился и продолжает стремительно развиваться наш Казахстан. Несомненно и чрезвычайно важно, что Ассамблея народа Казахстана, основа и залог толерантности и взаимного уважения граждан, обеспечивает каждому казахстанцу равные возможности в изучении и сохранении родного языка, культуры, традиций. На примере Татарской школы искусств Семея мы видим это и подтверждаем высокими результатами, победами наших учеников и выпускников на международных конкурсах и фес­тивалях.

Огромная благодарность нашему Президенту за возможность быть казахстанцем татарской национальности и гордиться своей страной!

Популярное

Все
В полиции сделали заявление по делу погибшего дяди Шерзата Болата
Гран-при республиканского айтыса завоевал житель Кызылорды
Башар Асад с семьей прибыл в Москву
Итоги года: 6 млн внутренних туристов и доходы в 224 млрд тенге укрепили туризм Казахстана
Около 30 должностных лиц в Казахстане наказали в водной сфере
Трое человек пострадало в ДТП из-за пьяного водителя в Семее
Жители Туркестанской области почувствовали землетрясение
Число краж в Казахстане снизилось на треть
Огромный штраф выплатит экс-работник столичного управления за взятку
Около 50 финпирамид выявили в РК с начала года
Народный любимец: Димаш Кудайберген получил новую награду
Софья Самоделкина выступит на республиканском чемпионате в Караганде
Семь банков наказали за несоблюдение требований информбезопасности
Работодатели Казахстана задолжали 4,4 млрд тенге зарплаты
Постепенное повышение температуры пообещали синоптики на этой неделе
Сдержать рост цен в предновогодние дни намерены в правительстве
В Конго удвоилось число случаев неизвестного заболевания
Главнокомандующий Национальной гвардией посетил воинскую часть в столице
Рассылку об опасных пробниках духов проверили в РК
Новый метод распространения «синтетики» выявила прокуратура Туркестанской области
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Предки Чингисхана из рода мугул
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
Пример мужества, стойкости и долга
Где купить соғым в Астане
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Бектенову представили план развития NU, НИШ и «Назарбаев Фонда»
Орден «Достық» II степени вручили послу Китая в Казахстане
Коммунальная перезагрузка
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Производство шоколада может прекратиться
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Больничный теперь не подделаешь
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева

Читайте также

Не верить фейкам, свернуть репитеры
Сносят самострой
Ошибка арбитров повлияла на результат
Земельный вопрос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]