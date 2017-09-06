Родина в оранжевых тонах
Евгения Ермакова, Костанайская область
Зеленое море с оранжевыми пятнами видно издалека. На его фоне речка Желкуар кажется скромным ручейком. Облепиховые деревья здесь растут вокруг небольших давно брошенных песчаных карьеров, на голых камнях, отвоевывают территорию у камышей. Огромный сад по площади явно больше футбольного стадиона разбил один-единственный человек – Владимир Алексеевич Задонский. Правда, потребовалось ему на это почти 30 лет. Зато теперь острова облепихи растянулись вдоль местной речки на несколько километров.