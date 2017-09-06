​Родина в оранжевых тонах

Зеленое море с оранжевыми пятнами видно издалека. На его фоне речка Желкуар кажется скромным ручейком. Облепиховые деревья здесь растут вокруг небольших давно брошенных песчаных карьеров, на голых камнях, отвоевывают территорию у камышей. Огромный сад по площади явно больше футбольного стадиона разбил один-единственный человек – Владимир Алексеевич Задонский. Правда, потребовалось ему на это почти 30 лет. Зато теперь острова облепихи растянулись вдоль местной речки на несколько километров.

Облепиховая история началась в далеком 1972 году. Тогда молодой Задонский написал письмо в барнаульский институт им. академика Лисавенко. Просил саженцы облепихи. Ему ответили, что получить желаемое мужчина может, но придется три года подождать. Он дождался. В 1975 году в поселке Чайковский Житикаринского района появились первые деревца облепихи. Удивительная ягода сразу стала популярной среди местных жителей.

Много лет облепиха росла в саду Владимира Алексеевича, куда, впрочем, имели доступ и жители села. Такой урожай одной семье переработать было сложно, а продажей целебной ягоды Задонский никогда особо не увлекался. По словам дедушки, он в 1988 году посадил первые деревья на берегу Желкуара. Тот первый сорт называет просто – «круглая». Поз­же в 90-х получил еще посылку, но уже из кооператива, работавшего в одном из сел Алтайского края. Так в Чайковском узнали, что есть такие сорта, как «джемовая» и «великан». Сегодня сад на берегу Желкуара можно назвать полудиким. В некоторых местах, не зная тропы и заплутаешь: так густо разрослись деревья. Мужские стоят трехметровыми шатрами, женские льнут к их бокам и усыпаны ягодой больше, чем листвой.

Ведя нас между деревьев, Владимир Алексеевич рассказывает о сортах: эта на варенье хороша, из этой сок варю. Усмехается, говоря, что дичку местные жители уже и не собирают: избаловались. «У них «великан» в почете», – добавляет дедушка. Пробуем заветную ягоду: крупная, сладкая и в руках не давится, как та же дичка. А какой аромат! Он, кажется, наполняет все вокруг. Яркий, живой, оранжевый. Наверное, он и помогает Задонскому ухаживать за садом: ведь только для того, чтобы вырубить сухостой, нужно немало времени. Этой весной волонтеры из Житикары организовали поездку к «повелителю облепихи» и помогли с весенней подрезкой. Они и сегодня держат связь. Разговор идет о том, чтобы на следующую весну также высадить десант, но попозже, когда будет хорошо видно, где сухостой.

Тем временем мы останавливаемся у провала в земле – это река отвоевывает себе территорию. Но сегодня в этой яме – саженцы облепихи. Задонский говорит, что устроил здесь питомник. Снега в яму зимой наносит много, и вес­ной молодым деревьям вполне хватает воды, да и «идут» они вслед за водой, не позволяя той окончательно размыть берег. Здесь, к слову, много таких «ям»: где-то песок брали, где-то вода постаралась. Владимир Алексеевич высаживал облепиху возле их склонов, тем самым укреп­ляя береговую линию.

Основателю и нынешнему главному работнику знаменитого на весь Житикаринский район облепихового сада уже 82 года. А ведь углубления для некоторых саженцев приходится долбить ломом: берег местами каменистый. Легкая поступь, оптимизм в душе и ни минуты покоя – видимо, это правило, по которому живет Владимир Алексеевич. Хотя по внешнему виду и не скажешь, какой стержень сидит в этом человеке: невысокий, сухой, уже чуть сутулится. Но он по-прежнему ежегодно пробегает президентскую милю. Кстати, в нынешнем году стал третьим и немного расстроился. Мы же, когда узнали, что соперникам было чуть за 60, только развели руками: вот что значит жажда жизни. В доме на столе стоят шахматы – с соседом играет. Задонский много читает и до сих пор перелистывает знаменитый советский журнал «Природа». Говорит, во многом благодаря ему облепиха здесь так хорошо растет.

На вопрос «зачем?» Задонский отвечает также коротко – «для людей». Он не просит помощи, старается справляться сам, хотя годы берут свое. Единственное, чего добивается сегодня – сад должен жить и после него. Понятное дело, что вряд ли кто-то из сельчан будет продолжать укоренять и высаживать саженцы по берегу реки. Но придать саду статус охраняемого, считает он, вполне реально. Ведь стоит сад на землях населенного пункта и по большому счету защищает поселок от воды. Чайковский в числе тех, где паводок по весне может наделать бед. Да и берега реки возле моста облепиха держит крепко. Новый аким поселка Тюлебай Нургалиев, что заступил на пост в день начала сбора ягод 20 августа, говорит, что с дедушкой уже познакомился. Теперь новому главе поселка важно понять, что можно сделать для сохранения этой достопримечательности Чайковского.

В текущем году на сбор урожая пришли многие, откликнувшись на объявления, что уже больше 10 лет развешивает по поселку Задонский. Весть быстро разносится по району и области. В нынешнем году на сбор ягоды пришли сельчане, приехали люди из Житикары, Костаная и других сел и городов Костанайской области. Замечены были даже гос­ти из Германии. Они собирали ягоду на варенье, чтобы увезти с собой немного солнца. И даже такой поток народа не смог обобрать всю ягоду: на ветках еще пара десятков ведер. Владимир Алексеевич говорит, что до самых морозов будет тянуться народ.

Сам же готовит сегодня саженцы для близлежащего села Забеловка. Советуется с волонтерами, что помогали этой весной: высаживать самому или просто передать саженцы, чтобы люди изначально привыкали, что сад принадлежит всем сразу и беречь его тоже нужно вместе. На весну у него планы: высадить новые деревца облепихи, почистить местный родник, вырезать сухостой. Хотел купить новые сорта, даже собрался ехать в омский питомник, но там сказали, что саженцев нет. О том, что их новый сорт облепихи достанется бесплатно, Задонский и не мечтал. Просто хотел подарить родному селу еще немного солнечной ягоды.

Пообщавшись с дедушкой, понимаешь, что в сознании этого человека изменение, о котором сегодня говорит Нурсултан Назар­баев, произошло много лет назад. Именно тогда Владимир Задонский положил начало облепиховому саду, куда сегодня весь Житикаринский район ездит за ягодой. Этот рукотворный уголок совмещает в себе традиции радушия и гостеприимства казахстанского народа и стремление к совершенствованию. Ведь не зря Владимир Алексеевич до сих пор ищет новые сорта, читает научную литературу, изучает особенности поведения растения в разных условиях. Кто-то скажет – чудак, кто-то низко поклонится труду этого человека.

Этим летом в Костанайской области озвучили идею создания общественных огородов, где сельчане могли бы выращивать овощи на продажу городским жителям. В реальность исполнения задуманного поверили немногие. Вот только в регионе уже есть такой огород, вернее, сад. Облепиховый. Общественный.