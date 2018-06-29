​Родину славят герои

Мусаев Мукат Усагалиевич прожил недолгую, но яркую жизнь. Уроженец села Селитренное Харабалинского района Астраханской области – на фронте с первых дней войны. Вот что сообщается о пулеметчике 795-го стрелкового полка 228-й стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта в наградном документе: «Участвуя в боях при форсировании водного рубежа Тисса (Венгрия), в районе населенного пункта Тисса-фюред, в ночь на 25 октября 1944 года Мукат Мусаев с яростью и беспощадностью громил фашистских стервятников, потопив до 50 солдат в реке. На подручных средствах он переправился на правый берег реки и огнем прик­рывал переправляющуюся через реку роту. В ходе отражения 18 вражеских контратак пулеметчик уничтожил до 60 солдат и офицеров и 3 пулеметные точки противника.

Когда враг, собравший все силы, перешел к ожесточенной контратаке с целью сбросить роту в реку, Мукат Мусаев вслед за своим боевым командиром поднялся в атаку, бесстрашием, мужеством и героизмом воодушевляя товарищей на подвиги. В этой ожес­точенной схватке он уничтожил до взвода пехоты противника и, несмотря на серьезное ранение, не оставил своего боевого поста, истекая кровью, продолжал вес­ти огонь до исхода боеприпасов. Когда отказал пулемет, Мусаев с гранатами в руках, рискуя жизнью, подполз к огневой точке противника, уничтожил его расчет и трофейным пулеметом расстрелял в упор вражеских солдат, чем обеспечил продвижение роты вперед».

За храбрость и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, Мукату Мусаеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года прис­воено звание Героя Советского Союза. Тяжелораненый воин был отправлен в тыл. Вернувшийся домой с четырьмя ранениями, фронтовик долгое время не мог работать, тяжелые раны давали о себе знать. После лечения Мукат Усагалиевич заведовал верблюдоводческой фермой в совхозе «Астраханский». В 1954 году он умер, прожив всего 35 лет.

Другой казах – Ажимов Тулебай Хаджибраевич из села Мумра Икрянинского района Астраханской области – до войны трудился в рыболовецкой бригаде. В действующей армии – с ноября 1942 года. Участвовал в боях под Старой Руссой, в Брянских лесах, освобождал Белоруссию. 24 июля 1944 года принимал участие в форсировании реки Вешне (Польша). Одним из первых ворвался в город Красныстав, уничтожив в бою 16 гитлеровцев, в том числе одного снайпера, тем самым обеспечил успешное продвижение своего батальона вперед. Был награж­ден орденом Славы III степени. За мужество и героизм, ­проявленные при форсировании реки Вислы, и образцовое выполнение боевого задания командования Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года ефрейтору Тулебаю Ажимову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1988 году Тулебай Ажимов умер, но в его послевоенной био-г­рафии осталось много интерес­ного. В апреле 2013 года сотрудники Сургутского краеведческого музея получили письмо дочери Ажимова – Гульзиры Тулебаевны. Она просила рассказать о сургутском периоде жизни отца и о его семье, выражая огромное желание общаться с родственниками. Благодаря ей фонды музея пополнились уникальными фотографиями и информацией о жизни героя после войны.

В Сургуте помнят это славное имя. 9 мая 2005 года был открыт бюст в Мемориале Славы. Учащие­ся сургутской школы № 31 и их наставники готовят документы на присвоение образовательному учреждению имени Тулебая Ажимова, здесь же активно работает детское общественное объединение «Патриоты Югры – патриоты России» имени Тулебая Ажимова.

Уроженец поселка Петропавловского (ныне г. Ахтубинск) Астраханской области Бегенов Мади Кайбиевич, командир отделения 619-го стрелкового полка 203-й стрелковой дивизии 12-й армии 3-го Украинского фронта, отличился при форсировании Днепра у пос. Новый Кичкас. При неоднократных контратаках Мади Бегенов установил местонахож­дение вражеского станкового пулемета. Сведения об этом он передал командиру и продолжал корректировать огонь артиллерии. Огневая точка противника была уничтожена. Бегенов первым ворвался в траншею врага, в рукопашной схватке уничтожив несколько гитлеровцев.

Сержант Мади Бегенов геройски погиб в бою 1 ноября 1943 года, похоронен в братской могиле в г. Запорожье. За мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года сержант Мади Бегенов удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.

Кизилов Сакуб Бакубович из села Лабай Гурьевской (Атырауской) области в Казахстане начал воевать в советско-финскую войну. В Красной армии он служил с 1937 по 1940 год. С начала Великой Отечественной войны казахстанец на фронте – помкомвзвода 2-го отдельного гвардейского моторизованного инженерного батальона 7-й гвардейской отдельной танковой бригады 58-й армии Волховского фронта.

Участвуя в рейде по вражеским тылам в Новгородской области, уничтожил несколько гитлеровцев, одного взял в плен. В бою у села Видоющь вынес тяжелораненого бойца своего взвода, у деревни Касицкое, рискуя жизнью под ожесточенным огнем противника, взорвал мост через реку Луга. Награжден орденом Славы III степени.

Командир отделения Сакуб Кизилов с группой саперов-разведчиков в районе канала Липаку-Крааф (Эстония) блокировал 2 вражеских дзота, уничтожил 10 вражеских солдат. В бою был ранен, но остался в строю. Награж­ден орденом Славы II степени.

24–25 июня 1944 года гвардии старший сержант Кизилов во главе группы разведки и разграждения в районе населенного пункта Самбатукса (Карелия) установил брод через реку, обезвредив 43 противотанковые мины, разминировал подступы к нему. 26 июня 1944 года в бою за населенный пункт Сари-Пороги (Карелия) обнаружил, что неприя­тель готовит к уничтожению мост через реку Олонка, и с двумя бойцами сумел предотвратить взрыв, что обеспечило проход наших танков. Награж­ден орденом Славы I степени.

После демобилизации младший лейтенант Сакуб Кизилов поселился в поселке Верхний Баскунчак Астраханской облас­ти. Работал чабаном в колхозе. Награжден орденом Октябрьской революции, двумя орденами Крас­ной Звезды, медалями. Умер 7 октября 1980 года.

Когда началась война, 14-летний Юсуп Бухаев жил в селе Лебяжье Камызякского района Астраханской области. Вместе с друзьями решил пойти добровольцем на фронт, но его вернули домой, а позже направили в калмыцкую степь рыть окопы, чтобы защитить Астрахань от врага. Только в конце августа Юсуп получил повестку из воен­комата и был зачислен в 121-й отдельный батальон 28-й армии, формировавшейся в Астрахани.

Фронтовые дороги Юсупа Бухаева пролегли через Элисту, Сальск, Ростов, Донбасс, Севастополь, Польшу, войну завершил в Австрии. Служил минером, ему приходилось не только ставить мины, но и обезвреживать их.

Орден Славы III степени получил в 1943 году. Захлебнулась атака, на пути оказался дзот. Враг не давал поднять голову, поливал свинцом. Надо было уничтожить огневую точку. Семь храбрецов взялись за это дело, в их числе и Юсуп. Выполнили задачу, и часть пошла вперед.

В очередной раз отличился Юсуп Бухаев на Сандомирском плацдарме, но был ранен в ногу. Его ратное дело отмечено орденом Славы II степени. Орден Славы I степени он получил за разведку инженерных укреплений врага при подготовке форсирования реки Шпрее.

С войны Юсуп вернулся в 1947 году, потому что 2 года служил на австрийско-чехословацкой границе. Работал в колхозе, на железной дороге, а потом на руководящей работе. Вместе с женой воспитал пятерых детей. Полный кавалер ордена Славы Юсуп Бухаев жил в селе Полдневное Камызякского района Астраханской области. Умер в 2016 году.