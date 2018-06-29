​Родину славят герои

Мусаев Мукат Усагалиевич прожил недолгую, но яркую жизнь. Уроженец села Селитренное Харабалинского района Астраханской области – на фронте с первых дней войны. Вот что сообщается о пулеметчике 795-го стрелкового полка 228-й стрелковой дивизии 53-й армии 2-го Украинского фронта в наградном документе: «Участвуя в боях при форсировании водного рубежа Тисса (Венгрия), в районе населенного пункта Тисса-фюред, в ночь на 25 октября 1944 года Мукат Мусаев с яростью и беспощадностью громил фашистских стервятников, потопив до 50 солдат в реке. На подручных средствах он переправился на правый берег реки и огнем прикрывал переправляющуюся через реку роту. В ходе отражения 18 вражеских контратак пулеметчик уничтожил до 60 солдат и офицеров и 3 пулеметные точки противника.
Когда враг, собравший все силы, перешел к ожесточенной контратаке с целью сбросить роту в реку, Мукат Мусаев вслед за своим боевым командиром поднялся в атаку, бесстрашием, мужеством и героизмом воодушевляя товарищей на подвиги. В этой ожесточенной схватке он уничтожил до взвода пехоты противника и, несмотря на серьезное ранение, не оставил своего боевого поста, истекая кровью, продолжал вести огонь до исхода боеприпасов. Когда отказал пулемет, Мусаев с гранатами в руках, рискуя жизнью, подполз к огневой точке противника, уничтожил его расчет и трофейным пулеметом расстрелял в упор вражеских солдат, чем обеспечил продвижение роты вперед».
За храбрость и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, Мукату Мусаеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. Тяжелораненый воин был отправлен в тыл. Вернувшийся домой с четырьмя ранениями, фронтовик долгое время не мог работать, тяжелые раны давали о себе знать. После лечения Мукат Усагалиевич заведовал верблюдоводческой фермой в совхозе «Астраханский». В 1954 году он умер, прожив всего 35 лет.
Другой казах – Ажимов Тулебай Хаджибраевич из села Мумра Икрянинского района Астраханской области – до войны трудился в рыболовецкой бригаде. В действующей армии – с ноября 1942 года. Участвовал в боях под Старой Руссой, в Брянских лесах, освобождал Белоруссию. 24 июля 1944 года принимал участие в форсировании реки Вешне (Польша). Одним из первых ворвался в город Красныстав, уничтожив в бою 16 гитлеровцев, в том числе одного снайпера, тем самым обеспечил успешное продвижение своего батальона вперед. Был награжден орденом Славы III степени. За мужество и героизм, проявленные при форсировании реки Вислы, и образцовое выполнение боевого задания командования Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года ефрейтору Тулебаю Ажимову было присвоено звание Героя Советского Союза.
В 1988 году Тулебай Ажимов умер, но в его послевоенной био-графии осталось много интересного. В апреле 2013 года сотрудники Сургутского краеведческого музея получили письмо дочери Ажимова – Гульзиры Тулебаевны. Она просила рассказать о сургутском периоде жизни отца и о его семье, выражая огромное желание общаться с родственниками. Благодаря ей фонды музея пополнились уникальными фотографиями и информацией о жизни героя после войны.
В Сургуте помнят это славное имя. 9 мая 2005 года был открыт бюст в Мемориале Славы. Учащиеся сургутской школы № 31 и их наставники готовят документы на присвоение образовательному учреждению имени Тулебая Ажимова, здесь же активно работает детское общественное объединение «Патриоты Югры – патриоты России» имени Тулебая Ажимова.
Уроженец поселка Петропавловского (ныне г. Ахтубинск) Астраханской области Бегенов Мади Кайбиевич, командир отделения 619-го стрелкового полка 203-й стрелковой дивизии 12-й армии 3-го Украинского фронта, отличился при форсировании Днепра у пос. Новый Кичкас. При неоднократных контратаках Мади Бегенов установил местонахождение вражеского станкового пулемета. Сведения об этом он передал командиру и продолжал корректировать огонь артиллерии. Огневая точка противника была уничтожена. Бегенов первым ворвался в траншею врага, в рукопашной схватке уничтожив несколько гитлеровцев.
Сержант Мади Бегенов геройски погиб в бою 1 ноября 1943 года, похоронен в братской могиле в г. Запорожье. За мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года сержант Мади Бегенов удостоен звания Героя Советского Союза посмертно.
Кизилов Сакуб Бакубович из села Лабай Гурьевской (Атырауской) области в Казахстане начал воевать в советско-финскую войну. В Красной армии он служил с 1937 по 1940 год. С начала Великой Отечественной войны казахстанец на фронте – помкомвзвода 2-го отдельного гвардейского моторизованного инженерного батальона 7-й гвардейской отдельной танковой бригады 58-й армии Волховского фронта.
Участвуя в рейде по вражеским тылам в Новгородской области, уничтожил несколько гитлеровцев, одного взял в плен. В бою у села Видоющь вынес тяжелораненого бойца своего взвода, у деревни Касицкое, рискуя жизнью под ожесточенным огнем противника, взорвал мост через реку Луга. Награжден орденом Славы III степени.
Командир отделения Сакуб Кизилов с группой саперов-разведчиков в районе канала Липаку-Крааф (Эстония) блокировал 2 вражеских дзота, уничтожил 10 вражеских солдат. В бою был ранен, но остался в строю. Награжден орденом Славы II степени.
24–25 июня 1944 года гвардии старший сержант Кизилов во главе группы разведки и разграждения в районе населенного пункта Самбатукса (Карелия) установил брод через реку, обезвредив 43 противотанковые мины, разминировал подступы к нему. 26 июня 1944 года в бою за населенный пункт Сари-Пороги (Карелия) обнаружил, что неприятель готовит к уничтожению мост через реку Олонка, и с двумя бойцами сумел предотвратить взрыв, что обеспечило проход наших танков. Награжден орденом Славы I степени.
После демобилизации младший лейтенант Сакуб Кизилов поселился в поселке Верхний Баскунчак Астраханской области. Работал чабаном в колхозе. Награжден орденом Октябрьской революции, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Умер 7 октября 1980 года.
Когда началась война, 14-летний Юсуп Бухаев жил в селе Лебяжье Камызякского района Астраханской области. Вместе с друзьями решил пойти добровольцем на фронт, но его вернули домой, а позже направили в калмыцкую степь рыть окопы, чтобы защитить Астрахань от врага. Только в конце августа Юсуп получил повестку из военкомата и был зачислен в 121-й отдельный батальон 28-й армии, формировавшейся в Астрахани.
Фронтовые дороги Юсупа Бухаева пролегли через Элисту, Сальск, Ростов, Донбасс, Севастополь, Польшу, войну завершил в Австрии. Служил минером, ему приходилось не только ставить мины, но и обезвреживать их.
Орден Славы III степени получил в 1943 году. Захлебнулась атака, на пути оказался дзот. Враг не давал поднять голову, поливал свинцом. Надо было уничтожить огневую точку. Семь храбрецов взялись за это дело, в их числе и Юсуп. Выполнили задачу, и часть пошла вперед.
В очередной раз отличился Юсуп Бухаев на Сандомирском плацдарме, но был ранен в ногу. Его ратное дело отмечено орденом Славы II степени. Орден Славы I степени он получил за разведку инженерных укреплений врага при подготовке форсирования реки Шпрее.
С войны Юсуп вернулся в 1947 году, потому что 2 года служил на австрийско-чехословацкой границе. Работал в колхозе, на железной дороге, а потом на руководящей работе. Вместе с женой воспитал пятерых детей. Полный кавалер ордена Славы Юсуп Бухаев жил в селе Полдневное Камызякского района Астраханской области. Умер в 2016 году.