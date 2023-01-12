Родителей подростков, избивших сверстницу, наказали в Талдыкоргане

В городе Талдыкоргане родители школьниц, обвиненных в избиении подруги-сверстницы, предстали перед судом. Каждая семья оштрафована на 20 МРП (69 тысяч тенге), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Напомним, в Талдыкоргане 3 школьницы избили девочку-подростка. Шокирующие кадры просочились в Казнет и вызвали бурю негодования у пользователей Сети.

Видео было снято 9 января в одной из квартир микрорайона Самал в Талдыкоргане. Все участники инцидента установлены.

Позже полиция нашла и наказала девушку, разместившую в социальных сетях видео с избиением школьницы.

Пострадавшая же школьница находится в больнице и проходит полное медобследование.

«Административное производство по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» в отношении правонарушительниц пока продолжается.

Представитель потерпевшей школьницы (ее бабушка), которая вначале отказалась от подачи заявления, позавчера все же написала в городскую полицию официальное обращение», – проинформировали в Департаменте полиции Жетысуской области.

Назначены необходимые экспертизы. Полиция проверяет другие факты по участникам конфликта.

Так, стражи порядка установили и привлекли к адмответственности автора видео – 19-летнего знакомого несовершеннолетних девушек.

«Действия несовершеннолетних правонарушительниц рассматривает специально созданная комиссия в составе работников органов образования и правоохранителей.

Кроме того, аналогичные штрафные санкции наложены на родителей еще одной несовершеннолетней, разместившей в соцсетях видеообращение касательно тематики с нецензурной бранью. Также в отношении самой девушки собран материал по статье «Мелкое хулиганство», – резюмировали в ДП.