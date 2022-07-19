Свежий выпуск Родители, будьте внимательны! 19 июля 2022 г. 0:32 Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан приняла обращение к родителям. Уважаемые родители! Дети – самое ценное в жизни каждого из нас. Это аксиома, которая не требует никаких пояснений. Поэтому Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте обращается к вам с настоятельной просьбой не оставлять малолетних детей без присмотра и в условиях, которые представляют угрозу для их здоровья и жизни. В последнее время поступает большое количество новостей о детях, погибших и пострадавших в результате несчастных случаев и преступлений. Каждый факт – это большая трагедия, которую мы можем, должны и обязаны предотвратить. В свою очередь Национальная комиссия намерена принять меры по развитию правовой среды, способствующей созданию возможностей для родителей больше заниматься воспитанием своих детей, продвижению культуры ответственного родительства, а также обеспечению общественного контроля за деятельностью структур, ответственных за жизнь и здоровье детей. Сейчас время традиционных летних каникул, которое совпадает с периодом отпусков, активного отдыха, в том числе на воде. Более того, в эти дни на улице стоит жара, из-за которой многие оставляют открытыми окна в квартирах многоэтажек. Кроме того, тысячи детей по всей стране предоставлены в дневное время сами себе. Просим вас не оставлять детей в опасности! Будьте бдительней и ответственней! Безопасность ваших детей зависит от вас!