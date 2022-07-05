Фото: Kazpravda.kz
Образование
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Диасов Ораз
корреспондент

Заместитель председателя комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения Жомарт Карамбаев рассказал на онлайн-брифинге о требованиях к школьной форме, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Он уточнил, что в №26 приказ министерства о требованиях к обязательной школьной форме для организаций среднего образования вносятся изменения, которые будут утверждены до конца лета этого года.

По словам Жомарта Карамбаева, в приказе прописано, что областное управление образования, а также отделы образования городов и районов могут рекомендовать единый цвет школьной формы на административной территории. Однако единоличного решения чиновники принять не могут.

"Это носит только рекомендательный характер. Окончательное решение по цвету формы принимает родительская общественность. В каждой школе есть попечительский совет, родительский комитет, в который входят родители учеников. Если они примут такое решение, то на территории области будет действовать единый цвет. Если в регионе не будет единого согласия, тогда решение о выборе единого цвета приниматься не будет", – сказал Жомарт Карамбаев.

Аналогичные требования и к спортивной форме, отметил он.

"Нет требований, чтобы покупали спортивную форму определенной фирмы. Есть требование, чтобы форма была удобной для ребенка. Данный вопрос также принимается по решению родительской общественности. В некоторых школах есть единая спортивная форма, но это не обязательное требование. Главное, чтобы форма и обувь были удобны для ребенка. Какого-либо наказания в случае покупки другой спортивной формы не предусмотрено. Повторюсь, главное, чтобы ребенку было удобно, и не причинялся вред здоровью», - резюмировал спикер.

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