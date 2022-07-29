Фото: uralskweek.kz
Происшествия
"Родители были в кафе": ребёнок утонул на пляже базы отдыха в Уральске

Трагедия произошла вчера вечером, 28 июля, на пляже базы отдыха Saya в районе Желаевского карьера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, пятилетний ребёнок пришёл на пляж вместе с родителями и родственниками. Мальчик плавал на надувном круге, а взрослые в этот момент находились в летнем кафе, которое находится в 50 метрах от берега. Спустя какое-то время они обратили внимание на то, что ребёнок исчез. После 40 минут поисков, в 19:40 один из спасателей пляжа нашёл тело мальчика.

"Место происшествия является оборудованным для купания. На пляже есть наблюдательная вышка, однако она установлена так, что не обеспечивает полный обзор места купания. Имеется детский пляж (лягушатник). Всего в день происшествия на смене находились семь спасателей. Рейд на базе отдыха проводится регулярно, в последний раз сотрудники ОЧС проводили его 24 июля", - сообщили в ДЧС ЗКО.

Стоит отметить, что с начала года в водоёмах области утонули 12 человек, пятеро из которых - дети.

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