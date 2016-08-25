​Родители не скрывают радости

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Специально для этого разработана концепция проекта ГЧП, в которой предусматриваются источники возмещения затрат и получения доходов, получатели выгоды от реализации проектов ГЧП и мер государственной поддержки. Еще в начале лета по восьми проектам уже были определены потенциальные инвесторы. По некоторым расчетам, ежегодно на развитие государственно-частного партнерства регион может выделять до 20 млрд тенге. Об этом руководство области доложило Премьер-Министру Кариму Масимову во время его недавней рабочей поездки по региону.

В рамках ГЧП в области реализуется 15 проектов на сумму более 16,2 млрд тенге. В их числе девять детских садов на 2 340 мест, две поликлиники, офтальмологическое отделение, стоматологическая поликлиника и станция скорой медицинской помощи. Кроме того, в Актобе будет построен Ледовый дворец на 2 500 мест.

Стоит отметить, что к развитию государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования предприниматели проявляют немалый интерес. Особенно бизнес-леди. Не случайно для координации и планирования их деятельности создан совет деловых женщин при Палате предпринимателей области, который в тесном контакте работает с управлением образования, департаментом по защите прав потребителей, ТОО «Центр государственно-частного партнерства Актюбинской области», учредителями частных детских садов. А возглавляет его директор АФ «Халык банк» Апуажан Тулегенова. В состав совета вошли как опытные бизнес-леди, так и начинающие. В его состав вошли 116 бизнесвумен. В районах созданы такие же советы деловых женщин.

Посредством их работы РПП намерена усилить работу по развитию женского предпринимательства в регионах. Проводятся на базе Центра обслуживания предпринимателей палаты специальные семинары-тренинги, на которых можно почерпнуть для себя много полезного. В ходе такого мероприятия, к примеру, бизнес-тренеры представили недавно финансовые расчеты по открытию детского сада, рассказали о мерах, принятых государством для поддержки предпринимателей, работающих в этом направлении. А представители отдела образования проинформировали участников семинара о развитии сети частных дошкольных организаций в Актобе в рамках ГЧП. В то же время до сведения представителей бизнеса, которые планируют либо уже реализуют проекты, доведены санитарные требования к открытию объектов дошкольного образования.

Бизнес-леди, уже имеющие большой опыт в реализации проектов в рамках ГЧП, рассказали об особенностях работы частного детского сада с госзаказом. Все это и служит действенным инструментом в повышении интереса предпринимательства в развитии государственно-частного партнерства в сфере образования. Уже весной нынешнего года в Актобе на этой основе распахнули двери сразу 10 детских садов на 670 мест с созданием 150 новых рабочих мест. За этим последует открытие ряда дошкольных организаций в самых разных районах областного центра. Причем в приоритете обеспечение в них местами детей, проживающих в новых жилых массивах.

По сведениям областного управления образования, в новом учебном году вводятся в эксплуатацию 17 организаций образования, в их числе частная школа, дом семейного типа, 5 частных садов. Отметим, что открываемые объекты вполне соответствуют всем требованиям к обеспечению полноценного воспитания ребенка.

Так, в детском саду «Айналайын», который уже действует в поселке Заречный-4, двор озеленен, благоустроен, имеются автономная котельная, детская игровая площадка. По всей территории детсада и в групповых комнатах установлена система видеонаблюдения. В программе предусмотрены углубленное изучение государственного и английского языков, занятия хореографией. Большое внимание уделяется программе «Здоровые дети – здоровая нация», благодаря которой проводятся спортивные мероприятия с участием родителей. Другой частный детский сад Kinder JOY, открытый на основе ГЧП, находится в жилом массиве «Юго-Запад». Он рассчитан на 75 мест. Учреждение оснащено современным технологическим и игровым оборудованием. Воспитательная работа с детьми организована по программам «Зерек» и «Біз мектепке барамыз». Руководство детского сада также планирует внедрять инновационные технологии и обучать детей ментальной математике по методике М. Монтессори.

Прошло немного времени, как число детсадов пополнилось недавно еще одним – в жилом массиве Заречный-3. Его хозяйка – предприниматель Ляззат Дюсенбаева. Добротный дом (четыре уровня) она вместе с супругом Болатом Дуйсенбаевым строила, безусловно, для собственного комфорта, но, узнав о том, что в партнерстве с государством жилище можно использовать под мини-детсад, тут же согласилась. В начале текущего года Ляззат получила кредит на 20 млн тенге по программе «ДКБ-2020» с субсидированием процентной ставки и с использованием инструмента гарантирования залога. На полученные средства пере­оборудовали строящийся дом под дошкольное учреждение согласно всем нормам, приобрели детскую мебель, благоустроили двор с детскими площадками. Теперь «Дони», такое название у детсада, может принять до 100 и более малышей в возрасте от 3 до 7 лет. Мамы и папы детишек с ближайшей округи не скрывают своей радости: детсад в двух шагах от дома. А раньше приходилось ехать чуть ли не в центр города. За питание ребенка родители платят всего 11 тыс. тенге, остальную сумму оплаты взяло на себя государство. При поддержке городского отдела образования в новом мини-детсаду уже приняли на работу 11 квалифицированных специалистов: педагогов, нянек, медсестру, хореографа, психолога. Детишек здесь обучают на трех языках: казахском, русском, английском. Ляззат Дюсенбаева намерена в скором времени открыть также ясельную группу. Вход туда будет отдельный. На цокольном этаже планирует построить бассейн.

По словам руководителя регионального филиала фонда «Даму» Жедельбека Мурзагалиева, заявки на открытие мини-детсадов на основе государственно-частного парт­нерства от предпринимателей продолжают поступать. За счет этого лишь в текущем году есть возможность обеспечить местами в мини-дошкольных учреждениях более 2 000 малышей. Это и дополнительные рабочие места.