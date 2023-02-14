Родители пытались продать новорожденного сына за 2 млн тенге в Алматы (видео)

Новорожденного ребенка пытались продать родные родители за 2 млн тенге в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Спецоперацию оперативники управления по борьбе с организованной преступностью и полицейские спецназа провели в Алмалинском районе. Координацию осуществляла прокуратура города Алматы.

«Задержаны гражданка Б. 1998 года рождения и ее супруг гражданин Б. 1991 года рождения. За несколько часов до этого женщина была выписана из родильного дома, откуда пара сразу направилась на сделку. Своего сына они оценили в 2 млн тенге. Следует отметить, что «потенциальных родителей» для еще не родившегося дитя супруги искали заблаговременно.

Денежные средства, вырученные за продажу новорожденного, были изъяты в ходе задержания. Они приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированного в едином реестре досудебного расследования по части 2 статьи 135 УК РК. В рамках уголовного дела проводятся оперативно-следственные мероприятия», – сообщил начальник УБОП Департамента полиции Алматы Жанат Нургалиев.

Установлено, что у этой супружеской пары подрастают двое детей. Вину в совершении тяжкого преступления они признали полностью.