Родители Тажаякова просят суд США смягчить наказание сыну

Семья казахстанского студента Азамата Тажаякова - фигуранта дела о теракте в Бостоне - попыталась убедить суд смягчить ему наказание. Об этом агентству ИТАР-ТАСС сообщил отец Тажаякова - Амир Исмагулов.

"Мы встретились в суде Бостона с сотрудницей суда, которая готовит для судьи рекомендации относительно наказания для Азамата, - рассказал он. - От ее мнения, в частности, может зависеть, какой приговор будет вынесен 16 октября этого года. Обычно в США так не делают, но мы настояли на встрече с ней".

По словам отца, сотруднице суда было сообщено о личных качествах Азамата, о полученных им дипломах. "А также - какие благодарственные письма я получил от Президента Казахстана и Комитета национальной безопасности республики, подтверждающие мой вклад в борьбу с терроризмом", - отметил Исмагулов.

Он пояснил, что во встрече, помимо него, участвовали мать Тажаякова, адвокат, а также 2 младших брата и сестра студента.

Семья, добавил он, рассчитывает на то, что на суд подействует просьба матери Тажаякова не разделять ее четверых детей. Свои рекомендации сотрудница суда, в частности, составляет на основе данных о биографии студента и личного собеседования с ним в тюрьме.

Напомним, казахстанского студента жюри присяжных признало виновным по обоим пунктам обвинения (в препятствовании расследованию теракта на марафоне в Бостоне и сговор с целью препятствования отправлению правосудия). Ему грозит до 25 лет лишения свободы. Оглашение приговора назначено на 16 октября этого года.

Его адвокаты намерены обжаловать это решение до 22 августа, а рассмотрена апелляция будет в сентябре. Родители Азамата надеются, что им удастся обжаловать решение присяжных и добиться его перевода в Казахстан.