Фото: Kazpravda.kz
Образование
Родители жалуются на требования школ к форме – в Минпросвещения поставили точку в вопросе

Требования к школьной форме в предстоящем учебном году в Казахстане остаются прежними. То есть школьники могут беспрепятственно приходить в школу в той форме, которую приобрели или подготовили ранее. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК, передает Kazpravda.kz.

Вместе с тем, акцентировали в Минпросвещения, со стороны родителей поступают жалобы на то, что в некоторых школах требования к школьной форме, то есть требования по цвету, дизайну одежды, подгоняют под конкретных поставщиков или производителей.

В связи с этим в некоторых регионах управления образования по согласованию с родительской общественностью и попечительскими советами приняли решения о вводе единого цвета на территории области для того, чтобы каждая школа не устанавливала собственные требования, ограничивая тем самым выбор родителей.

«При этом обращаем внимание родителей на то, что сами требования не изменились. Например, если учащийся желает прийти в школу в уже купленной форме или в форме, доставшейся от братьев или сестер, которые ранее были утверждены Попечительским советом этой школы, они смогут приходить в имеющейся школьной форме.

После обращений родителей несколько управлений образования вместе с попечительскими советами приняли решение об определении единого цвета школьной формы по региону. Кстати, практически все выбрали темно-синий цвет. Но еще раз отмечаем: это не ограничивает детей, и они могут приходить в той школьной форме, которая у них уже имеется», – пояснила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Минпросвещения Гульмира Каримова.

Что касается определения единого цвета школьной формы по региону, то это, по словам Каримовой, позволит минимизировать риски подведения требований под конкретных поставщиков и даст возможность приобретать форму, имеющуюся в свободном доступе (на рынке или в магазине).

«Также отмечу, что перед учебным годом 418 тысяч детей из семей, которые получают адресную социальную помощь, или у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, будет оказана помощь из фонда «Всеобуч» для приобретения школьной формы и канцелярских товаров», – отметила представитель министерства.

 

Популярное

Все
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Лесники попали в категорию самых низкооплачиваемых профессий
Убившей свою мать актюбинской школьнице вынесли приговор
Правда ли Акколь такой умный, как о нем рассказывают?
Не может же так быть, чтобы и деньги были, и стройка шла, и все заинтересованы, а результата нет?
Прочитай книгу, получи ягненка
Прежде чем выносить обвинительный приговор, не мешало бы и в зеркало взглянуть
В Северо-Казахстанской области назначена дата начала уборочной страды
Нужно помнить уроки истории
Фермеры Северо-Казахстанской области опасаются остаться без земельных наделов, полученных десять лет назад
Подготовка к взрослой жизни
В здоровом теле – здоровый дух!
И снова онлайн-режим
Электоральное обучение продолжается
Отчитаться перед избирателями
За последние тридцать лет в Алматинской области не построено ни одного водохранилища или оросительного канала
Ближе к людям
И спорт, и танцы, и азарт
От кемпинга до визит-центра
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Когда объявили, что Сталин умер, она станцевала вальс!
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
На 5 лет посадили супругов за призывы присоединить часть Казахстана к России
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Продам ботинки детские, неношеные…
Полицейского убили в Актау
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 августа
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Хлорелла его побери!
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
За баснословную сумму – и никаких улучшений!
Лифт с людьми упал в многоэтажке Нур-Султана
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы

Читайте также

Образование
Ротация директоров школ и детсадов в Костанае: большинство …
Общество , Образование
Более чем в 2 раза увеличили денежную помощь детям для подг…
Общество , Образование
Стало известно, когда опубликуют список обладателей образов…
Образование
Студенческие стипендии вырастут в 2 раза в Казахстане до 20…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]