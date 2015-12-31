​Родителям «афганцев»

– Сегодня в Алматы проживают 24 семьи вои­нов, не вернувшихся из Афганистана, – сказал председатель координационного совета Мурат Абдушкуров. – Помощь и внимание этим людям, которые нуждаются в патронажном уходе, мы оказываем постоянно.

Как подчеркнул М. Абдушкуров, координационный совет старается помогать конкретным семьям конкретными делами.

– Так, родители погибшего афганца Касиловы живут в плохо отапливаемом доме, – привел он пример. – Им уже за 80, они уже почти не встают, и холод в квартире подтачивает их здоровье. Мы выяснили, что их дом старый и его отопительную систему нужно ремонтировать. Решили выделить деньги на ремонт из общественного фонда поддержки ветеранов и инвалидов войны в Афганистане.

Деятельность фонда направлена на социальную поддержку и защиту интересов ветеранов и инвалидов войны в Афганистане, а также членов их семей и родителей погибших «афганцев». С начала года фонд перечислил на благотворительные цели в региональные ветеранские организации 4,9 млн тенге.