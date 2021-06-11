Родного брата экс-министра труда и соцзащиты Нурымбетова посадили в тюрьму на 10 лет

В Таразе суд вынес приговор бывшему руководителю Управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области Тимуржану Нурымбетову. Об этом сообщили в пресс-службе Жамбылского областного суда, передает Kazpravda.kz.
Тимуржан Нурымбетов обвинялся следствием в получении взяток в крупном размере на сумму свыше 44 миллионов тенге, мошенничестве, легализации денег и злоупотреблении должностными полномочиями. В результате его преступных действий причинен ущерб государству на сумму свыше 54 миллионов тенге.
По этому же уголовному делу бывшие сотрудники управления Нурзипа Романова и Аида Утеулина обвинялись в посредничестве во взяточничестве, мошенничестве в особо крупном размере; директор ТОО Галимжан Сарымсаков и представитель ОО Канат Мустафа – в мошенничестве в особо крупном размере, посредничестве во взяточничестве и даче взяток в крупном размере.
В суде прокурор просил назначить: Тимуржану Нурымбетову по совокупности преступлений - 12 лет лишения свободы, Нурзипе Романовой – 8 лет лишения свободы, Галимжану Сарымсакову – 9 лет лишения свободы, Аиде Утеулиной – 7 лет лишения свободы, Канату Мустафе – 7 лет лишения свободы.
Адвокаты просили переквалифицировать действия подсудимых на менее тяжкие статьи и назначить наказания, не связанные с изоляцией от общества.
Смягчающим обстоятельством признано частичное признание вины, отягчающим – совершение преступлений во время чрезвычайного положения.
"Вина подсудимых доказана показаниями подсудимых, изобличающих друг друга, свидетелей, заключением экспертиз и другими доказательствами. По совокупности Нурымбетову назначено 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Вместе с тем, Нурымбетов был оправдан в легализации денег за отсутствием в его деянии состава преступления. Романовой и Сарымсакову назначено 8 лет лишения свободы. Они пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Их имущество, приобретенное на добытые преступным путем средства, конфисковано. Утеулиной назначено 5 лет, Мустафе – 7 лет лишения свободы. Оба пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе", – сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в июне прошлого года стало известно, что родной брат Биржана Нурымбетова, тогда еще министра труда и соцзащиты населения, решил покинуть свою должность.
Тимуржан Нурымбетов возглавлял управление координации занятости и соцпрограмм Жамбылской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Его обвиняли в получении взяток в крупном размере.