Родные погибшего в Турции костанайца подадут в суд на виновника ДТП

В ближайшие дни тело погибшего в Турции Константина Иванова доставят на родину. Об этом сообщил его отец – Юрий Иванов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Костанайские новости"
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По данным издания, отец Константина встретился с акимом города Ахмедбеком Ахметжановым, который совместно с акимом области Нуралы Садуакасовым обратились к консулу МИД РК в Турции с просьбой посодействовать в транспортировке тела. Пока точная дата, когда самолет доставит тело Константина и сопровождающих его родных домой, неизвестна. Родные надеются, что это будет в воскресенье или понедельник. Самолет сначала прилетит в Астану, а оттуда уже в Костанай.
"Мои девочки, это жена и дочь, сейчас находятся там еще в стрессовом состоянии после смерти Кости. Попрошу вашу газету ("Костанайские новости") сообщить всем костанайцам, как только станет известна дата, когда мы будем хоронить его. Огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем горе", – сказал Юрий Николаевич.
На вопрос, запросила ли турецкая клиника какие-либо средства за почти месячное пребывание казахстанского туриста в лечебном заведении, отец Константина ответить не смог. Такой информации у него пока нет.
При этом родственники погибшего сообщили, что за это время ни виновный в ДТП, ни его родные в клинике так и не появились. После похорон семья Ивановых займется приготовлениями к суду.
Жители Костаная 2 июля почтили память Константина автопробегом.