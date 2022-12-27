Родные пропавшего иностранца нашли его спустя 26 лет в Казахстане

8 октября 2021 года в Центр социальной адаптации для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, города Талдыкоргана, поступил мужчина 60-65 лет, потерявший память. Он не мог назвать ни имени, ни фамилии, ни отчества. Не помнил, откуда он, кто его родственники, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Социальные работники зарегистрировали его как «неизвестное лицо» и направили запросы в соответствующие органы. О судьбе мужчины рассказали на телеканале «Жетісу» и в радиопрограмме «Бармысың, бауырым». К поиску родственников и сведений о мужчине подключились волонтеры радиопрограммы.

В результате некоторое время спустя соцработники установили, что он является гражданином Кыргызстана и имеет семью.

Председатель ППО «Авангард» Газиз Аманжолулы начал искать родственников пожилого человека. Он отправил письмо председателю Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК, депутату Айгуль Куспан. Она переговорила с коллегами из Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

В итоге в ноябре 2022 года личность мужчины была установлена. Он оказался Кенжебеком Ароновым 1957 года рождения, уроженцем Кыргызской Республики, села Акбулак. У него есть 2 сына и дочь.

Недавно за Кенжебеком Ароновым приехали родственники, искавшие его на протяжении 26 лет. Они выразили огромную благодарность телеканалу «Жетісу», волонтеру Газизу Аманжолулы, депутату Айгуль Куспан за помощь и поддержку в поиске и воссоединении с семьей отца и дедушки.