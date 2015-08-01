Родные Усамы бен Ладена погибли в авиакатастрофе в Великобритании В мире 826 Айдар Утешев

В авиакатастрофе, произошедшей в Хэмпшире, погибли близкие родственники бывшего руководителя "Аль Каиды" Усамы бен Ладена, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на russian.rt.com.



Крушение небольшого пассажирского самолета Phenom 300 произошло накануне, 31 июля. По имеющейся информации, самолет направлялся в Милан. Сразу после взлета воздушное судно накренилось, пилот попытался экстренно посадить машину, но это ему не удалось. Самолет взорвался после того, как упал на парковку. Катастрофа произошла на территории аэропорта Блэкбуш.



Британское издание Daily Mail сообщило, что жертвами крушения могли стать члены семьи Усамы бен Ладена, в частности, его сестра и мачеха.



Косвенно эта информация подтвердилась после того, как Посол Саудовской Аравии в Великобритании выразил соболезнования семье бен Ладена.



"Его королевское высочество Мухаммед бен Наваф аль-Сауд выразил соболезнования семье и близким Мухаммеда бен Ладена в связи с тяжелой утратой, которую они понесли в результате катастрофы самолета, который перевозил их семью", – говорится в сообщении посольства.



Отмечается, что диппредставительство возьмет на себя перевозку тел погибших в Саудовскую Аравию для захоронения.



Британские СМИ сообщают, что подобные самолеты стоят £7 млн. Данный борт принадлежал компании Salem Aviation.



Напомним, Усама бен Ладен – основатель и бывший лидер международной террористической организации "Аль-Каида", был ликвидирован в 2011 году.



