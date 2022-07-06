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Родные утонувшей в Капшагае семьи рассказали детали трагедии

На базе отдыха в Кунаеве, где погибла целая семья, выявили нарушения. После смерти четырех человек на Капшагайском водохранилище выяснилось, что пляж использовали не по целевому назначению. Родственники погибших требуют найти и наказать виновных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Салия Смагулова не может прийти в себя. Восемь дней назад в ее семье не стало сына, дочери и двоих внуков. Женщина вспоминает, что отдых на берегу Капшагайского водохранилища планировали давно. Три семьи – 13 человек – приехали в Кунаев из Алматы. Дети 15 и 12 лет и взрослые сразу побежали в воду. Но внезапно все словно провалились в яму и начали тонуть.

"Я сделала буквально шаг и провалилась в эту яму огромную. Я не умею плавать, я сразу ушла куда-то глубоко: всё – я уже ушла под воду. Я потом уже ничего не помню. Я очнулась на берегу, какая-та женщина приводила меня в себя. Когда ров вырыли, внизу воронка образуется, она затягивает. Оттуда уже, если человек не умеет плавать, он самостоятельно не выйдет", – говорит Салия Смагулова.

Жамиля Сабыржанова в панике искала детей. Увидев одного из своих сыновей, мать бросилась за ним, но ушла под воду. Потеряла сознание и очнулась только на пляже.

"В какой-то момент мое тело, может быть, отказалось, перестало сопротивляться, и я начала дышать водой. Я вдыхала и выдыхала. И я отключилась. Дана пришла ко мне на встречу и говорит: "Дины больше нет". Я посмотрела дальше по берегу, там лежала Дина. Говорит: "Мы ее откачивали, ее уже накрыли чем-то". Дина была первая. Я не обратила внимания на то, что нет буйков, нет спасателей", – споминает Жамиля Сабыржанова.

Тела двоих детей, их тети и дяди унесло волной. По официальным данным, подростки и взрослые утонули, купаясь в неположенном месте. Но, по словам родственников погибших, они платили за вход и парковку – 3,5 тысячи тенге. Администратор даже предупредила о волнах на водохранилище.

"Открыть – открыли. Поделили этот пляж, чтобы зарабатывать деньги. Могли бы просто сказать. Мы бы никогда туда не полезли бы. Им было так сложно просто сказать, что там ров. Я ничего не хочу. Я хочу, чтобы просто наказали. Я не могу с этим спокойно жить, смириться. Я буду всю жизнь нести на себе. Всю жизнь буду жалеть, что поехали туда", – отмечает Салия Смагулова.

После семейной трагедии представители акимата выявили на базе отдыха нарушения. Как выяснилось, частники использовали пляж не по целевому назначению. Здесь должны были заниматься сельским хозяйством, а не принимать туристов.  

"Данный земельный участок относится к категории "Земли сельскохозяйственного назначения", с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Земельный участок ТОО "Индекс" принадлежит на праве частной собственности. Выявлено, что данный земельный участок используется не по целевому назначению", – сообщил главный специалист отдела сельского хозяйства и земельных отношений г. Кунаева Айнур Нурпеисова.

После гибели четырех человек пляж закрыли. Представители акимата планируют создать рабочую комиссию. Если нарушение земельного законодательства подтвердится, предпринимателей накажут штрафом.
 

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