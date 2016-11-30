​Родным стал семейный детдом

История новостройки началась три года назад, когда завуч местной школы Гульжаухар Тулегенова решила открыть семейный детдом.

– Тогда учителя Костанайского района собрали определенную сумму, чтобы помочь семье, – рассказала секретарь областной Ассамблеи народа Казахстана Гульвира Кудайкулова. – Был заложен фундамент, построен первый этаж. Гульжаухар обратилась за помощью в областную ассамблею. Мы бросили клич, к проекту присоединились меценаты, депутаты маслихата и Мажилиса, предприниматели. На открытие дома с подарками прибыли представители управления образования, члены областной АНК, руководители этнокультурных объединений, а также предприниматели, внесшие вклад в строительство дома.

– В прошлом году мы приехали в Альжанку, по­знакомились с Гульжаухар, – сказал, выступая с позд­равительной речью, глава этнокультурного объединения корейцев Костаная, директор ТОО «БК-Строй» Игорь Ким. – Проект, который она начала, был уникален. Сама идея строительства детского дома семейного типа нас заворожила. Мы обсудили ее в ассамблее и решили поддержать.

В новый дом площадью 340 кв. м Нурлан и Гульжау­хар Тулегеновы вместе с детьми переехали месяц назад. Он еще не полнос­тью меблирован, двор не огорожен, пустует.

– Мы берем шефство над вашей семьей, – обратился к новоселам И. Ким. – В следующем году построим для детей игровую площадку, облагородим двор.

Тулегеновы планируют посадить сад и завести хозяйство. Хотим, чтобы дети питались натуральными продуктами, говорит Гульжаухар. Кстати, она недавно стала бабушкой: старшая приемная дочь Вера Аксенова вышла замуж и родила ребенка.

– Я попала в эту семью, когда мне было 13 лет, – вспоминает Вера. – Мне было девять лет, когда мать лишили родительских прав и меня отправили в детский дом. Потом меня нашла бабушка и взяла под свою опеку. Шесть лет назад она умерла. Меня хотели вернуть в детский дом, но Тулегеновы забрали к себе.

По словам пресс-сек­ретаря областного Дома дружбы Зульфии Набие­вой, цель создания семейных детских домов в том, чтобы сокращать коли­чество воспитанников «казенных» приютов.

– Воспитанники детдомов выходят из них не приспособленными к жизни, – считает В. Аксенова. – Мне повезло. Благодаря своей приемной семье я сейчас знаю, как быть матерью и женой.

В одной из комнат дома можно увидеть стеллаж со множеством медалей и кубков. Их завоевали на различных соревнованиях дети Тулегеновых: София, Дарья и Люба занимаются велоспортом, Мадина – каратэ, а Чингиз, Алан и Рома – дзюдо. Дети Тулегеновых учатся в основной школе, причем все, кроме Любы, ходят в казахский класс, хорошо изъясняются на двух языках.

По словам Гульжаухар Тулегеновой, они с супругом намерены взять еще несколько детей на патронатное воспитание:

– Дом большой, места хватит всем!