Свежий выпуск

​Родным стал семейный детдом

Валерий ВЕДЕНКО, Костанайская область

История новостройки началась три года назад, когда завуч местной школы Гульжаухар Тулегенова решила открыть семейный детдом.

– Тогда учителя Костанайского района собрали определенную сумму, чтобы помочь семье, – рассказала секретарь областной Ассамблеи народа Казахстана Гульвира Кудайкулова. – Был заложен фундамент, построен первый этаж. Гульжаухар обратилась за помощью в областную ассамблею. Мы бросили клич, к проекту присоединились меценаты, депутаты маслихата и Мажилиса, предприниматели. На открытие дома с подарками прибыли представители управления образования, члены областной АНК, руководители этнокультурных объединений, а также предприниматели, внесшие вклад в строительство дома.

– В прошлом году мы приехали в Альжанку, по­знакомились с Гульжаухар, – сказал, выступая с позд­равительной речью, глава этнокультурного объединения корейцев Костаная, директор ТОО «БК-Строй» Игорь Ким. – Проект, который она начала, был уникален. Сама идея строительства детского дома семейного типа нас заворожила. Мы обсудили ее в ассамблее и решили поддержать.

В новый дом площадью 340 кв. м Нурлан и Гульжау­хар Тулегеновы вместе с детьми переехали месяц назад. Он еще не полнос­тью меблирован, двор не огорожен, пустует.

– Мы берем шефство над вашей семьей, – обратился к новоселам И. Ким. – В следующем году построим для детей игровую площадку, облагородим двор.

Тулегеновы планируют посадить сад и завести хозяйство. Хотим, чтобы дети питались натуральными продуктами, говорит Гульжаухар. Кстати, она недавно стала бабушкой: старшая приемная дочь Вера Аксенова вышла замуж и родила ребенка.

– Я попала в эту семью, когда мне было 13 лет, – вспоминает Вера. – Мне было девять лет, когда мать лишили родительских прав и меня отправили в детский дом. Потом меня нашла бабушка и взяла под свою опеку. Шесть лет назад она умерла. Меня хотели вернуть в детский дом, но Тулегеновы забрали к себе.

По словам пресс-сек­ретаря областного Дома дружбы Зульфии Набие­вой, цель создания семейных детских домов в том, чтобы сокращать коли­чество воспитанников «казенных» приютов.

– Воспитанники детдомов выходят из них не приспособленными к жизни, – считает В. Аксенова. – Мне повезло. Благодаря своей приемной семье я сейчас знаю, как быть матерью и женой.

В одной из комнат дома можно увидеть стеллаж со множеством медалей и кубков. Их завоевали на различных соревнованиях дети Тулегеновых: София, Дарья и Люба занимаются велоспортом, Мадина – каратэ, а Чингиз, Алан и Рома – дзюдо. Дети Тулегеновых учатся в основной школе, причем все, кроме Любы, ходят в казахский класс, хорошо изъясняются на двух языках.

По словам Гульжаухар Тулегеновой, они с супругом намерены взять еще несколько детей на патронатное воспитание:

– Дом большой, места хватит всем!

Популярное

Все
Бесплатное образование после армии: Минобороны подписало соглашение с вузами
Автомобиль врезался в арку в Сатпаеве: водитель сгорел заживо
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
День библиотекаря появился в Казахстане
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
На страже
Свежий выпуск
Любить Родину
Свежий выпуск
Награды от АНК
Свежий выпуск
Заслуги перед Отечеством

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]