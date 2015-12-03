Родом из Кабанбай-батыра

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Максут ИРЖАНОВ

В детстве, как все мальчишки-сверстники, Ардак Раимбеков мечтал о подвигах и хотел быть похожим на казахских батыров. Таких как Кабанбай-батыр, имя которого носит его родное село. Поэтому, как только в селе открылась секция каратэ, он записался туда в 9-летнем возрасте. А в 13 лет решил заниматься джиу-джитсу в столичном спорткомплексе «Казахстан».

В 2011 году Ардак впервые занял 1-е место на Кубке Астаны. А в октябре 2015 года, когда он в очередной раз стал победителем этого турнира, тренер Мухит Жангожин включил перспективного спортсмена в состав сборной Казахстана для поездки на чемпионат мира в Панаму.

Конечно, сегодня по восточным единоборствам проводятся многочисленные соревнования, которые приравнены к чемпионатам мира. Но это не умаляет значения победы за океаном. Столь впечатляю­щего успеха он мог добиться и ранее, но из-за травм не попал на чемпионаты мира в Аргентину и Грецию. В Панаме же в своей весовой категории 71–77 кг все бои выиграл нокаутом.

В университете «Туран Астана» много хороших спорт­сменов, защищающих честь вуза и своей страны, но вот чемпионов мира до этого не было.

Ардак Раимбеков учится на третьем курсе по специальнос­ти «юриспруденция». После окончания университета мечтает работать в органах МВД. Он уверен, что знание законов и хорошая физическая подготовка помогут стать ему настоя­щим стражем порядка.

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