Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov

Доверенный контакт должен быть старше 18 лет и зарегистрирован в Базе мобильных граждан
Минздрав продолжает внедрение цифровых сервисов для удобства коммуникаций с пациентами в стационарах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав
Теперь на eGov.kz и в приложении eGov Mobile можно заранее указать до трёх доверенных контактов, которые получат уведомление, если человек окажется в больнице и не сможет связаться с близкими самостоятельно.
Чтобы подключить сервис, на eGov необходимо выбрать услугу «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации» и указать ИИН доверенного лица.
Доверенный контакт должен быть старше 18 лет и зарегистрирован в Базе мобильных граждан. В eGov Mobile сервис доступен: «Госуслуги» → «Здравоохранение».
Сервис бесплатный и позволяет заранее определить, кого необходимо уведомить в случае экстренной госпитализации.