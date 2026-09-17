Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov

Доверенный контакт должен быть старше 18 лет и зарегистрирован в Базе мобильных граждан

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав продолжает внедрение цифровых сервисов для удобства коммуникаций с пациентами в стационарах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав



Теперь на eGov.kz и в приложении eGov Mobile можно заранее указать до трёх доверенных контактов, которые получат уведомление, если человек окажется в больнице и не сможет связаться с близкими самостоятельно.

Чтобы подключить сервис, на eGov необходимо выбрать услугу «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации» и указать ИИН доверенного лица.

Доверенный контакт должен быть старше 18 лет и зарегистрирован в Базе мобильных граждан. В eGov Mobile сервис доступен: «Госуслуги» → «Здравоохранение».

Сервис бесплатный и позволяет заранее определить, кого необходимо уведомить в случае экстренной госпитализации.