Рога сайги на 1,5 млрд тенге изъяли у браконьеров

Департаментом КНБ по Кызылординской области и городу Байконыр задержаны двое граждан при попытке сбыта запрещенных дериватов животного, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК.

"В ходе процессуальных действий изъяты рога сайги в количестве 641 штуки общим весом 160 кг", - проинформировали в пресс-службе.

По данным областной Инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб государству от преступной деятельности оценивается в 1,5 млрд тенге.

В отношении подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Проводится досудебное расследование, добавили в КНБ.