Рога сайги на 2 млрд тенге обнаружили у троих сельчан в ЗКО

В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции изъяли у жителей Бокейординского района более 800 рогов сайгаков, сообщает Polisia.kz
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В ходе следствия установлено, что задержанные причастны к другим аналогичным преступлениям. В настоящее время полиция ищет сообщников и места реализации рогов.
"Сотрудники Департамента криминальной полиции МВД РК и ДП ЗКО провели спецоперацию. В результате были задержаны трое жителей Бокейординского района в возрасте от 27 до 39 лет. У них изъято 805 рогов сайги, расфасованных в 8 мешков. По словам задержанных, они с осени 2020 года и по сей день срезали рога погибших сайгаков и хранили их для сбыта. 10 апреля они были водворены в ИВС в соответствии со статьей 128 УПК. В отношении них начато досудебное расследование по ст. 339 УК прим 1. Назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и трасологическая. Ущерб, причиненный преступной деятельностью задержанных лиц, составил около 2 млрд тенге", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время в странах ближнего зарубежья проводятся оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся скупкой рогов сайги по оптовым ценам, отметили в полиции.