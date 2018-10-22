​Рога в огонь

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Марина Иванова, Уральск

Впервые в Казахстане состоя­лось открытое уничтожение конфискованных у браконьеров рогов сайгаков.

Инициатором акции стала Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК), которая на протяжении многих лет занимается проблемами восстановления популяции сайгаков в нашей республике и проводит информационную кампанию против незаконной торговли их рогами.

В АСБК сообщили, что еще 19 февраля 2018 года были направлены письма во все департаменты внут­ренних дел областей и городов Казахстана с предложением провес­ти открытую ликвидацию рогов сайгаков, изъятых у браконьеров и подлежащих уничтожению по решению суда. Однако на призыв общественников откликнулись только полицейские Западно-Казахстанской области.

Уничтожение рогов происходило на скотомогильнике Уральска. В общей сложности было сожжено 148 рогов, их приблизительную стоимость специалисты оцени­вают в 70 млн тенге, ориентируясь на цены на черном рынке. Счи­тается, что рога сайгаков обладают целительной силой.

В Ассоциации сохранения био­разнообразия Казахстана подчеркивают, что мероприятия по ликвидации дериватов животного мира до этого в Казахстане публично не проводились, и выражают надежду, что акция, проведенная в Западно-Казахстанской области, простимулирует другие регионы на открытое уничтожение контрабандных товаров.

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