​Рок-музыканты и гражданский долг

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Айгуль ТУРЫСБЕКОВА

Партийцы пригласили на рок-концерт «Ак жол» party» популярные в нашей республике музыкальные группы, которые представили публике свои лучшие номера. В концерте участвовали – The Royals band, известный исполнитель Галымжан Молданазар, которые исполнили свои композиции под живой звук.

– Цель концерта – не только поднять всем настроение перед предстоящими выборами и праздником Наурыз, но и сплотить нашу молодежь, – сказал кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Ак жол» Нурлан Жазылбеков. – Музыканты – пока еще не настоящие звезды, но своим творчеством они уже завоевали любовь и признание среди слушателей. Мы решили поддержать молодых казахстанских музыкантов и показать их профессионализм. Таланты надо уважать и взращивать.

По словам Нурлана Жазылбекова, организаторы концерта хотели продемонстрировать и то, насколько наша молодежь современна и как хорошо разбирается в этом стиле музыкального жанра.

– В период нашей молодости мы слушали рок-музыкантов западных стран, а сегодня наша творческая молодежь своим талантом, мастерством и владением инструментами ничем не уступает музыкантам из-за рубежа, – отметил кандидат в депутаты. – Поэтому воспитывать в молодежи чувство патриотизма и любовь к Родине можно и через современную музыку.

Вчера также состоялась предвыборная встреча на Петропавловском производственном предприятии «Нукер» кандидата в депутаты Мажилиса Парламента Евгения Кинцеля, где он представил предложения партии, изложенные в ее предвыборной программе «Ак жол» – время работать».

В частности, Евгений Кинцель конкретно остановился на проблемах создания производительной экономики. Им были изложены предложения партии по подготовке квалифицированных кадров для производства, идеи о снижении НДС для предприятий производственного сектора экономики, об увеличении строительства социального жилья, подотчетности органов власти перед обществом.

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