​Роковой поворот

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Инеш Бержанова

Об этом на специально организованном брифинге сообщил замес­титель начальника ДВД Астаны Санжар Адилов. Он же официально подтвердил, что виновница ДТП, которое произошло в Астане 22 июня на улице Мәңгілік Ел, – дочь начальника департамента внутренних дел Кызылординской области.

Вместе с тем полицейский заверил: его коллега никак не пытается повлиять на расследование этого резонансного дела. Что касается участи его дочери, то, согласно УК РК, ей грозит срок лишения свободы до 5 лет. Однако решение о том, каким будет наказание, примет суд, подчеркнул Санжар Адилов.

Напомним, в тот день сидевшая за рулем автомобиля Hуundai IX Tucson женщина, 1989 года рождения, при совершении маневра поворота налево в нарушение правил дорожного движения не пропустила мотоцикл. В результате столкновения водитель последнего – внук известного писателя Олжаса Сулейменова – от полученных травм скончался на месте.

К слову, это ДТП вызвало широкий общественный резонанс, и в Сети получило неоднозначную оценку со стороны общественности. Однако, как заверяют в ДВД Астаны, многое из озвученного не имеет под собой никаких оснований. В частности, вопреки распространенной информации, виновница ДТП не покидала места происшествия. После проведения первоначальных следственных мероприятий с ее участием было проведено медицинское освидетельствование подозреваемой на предмет алкогольного, наркотичес­кого опьянения. Результаты были отрицательными.

Параллельно опрошены все очевидцы трагедии, сотрудники полиции, первыми прибывшие на место ДТП. Изъяты все записи видеонаблюдения, и они не уничтожены, как громогласно заявляют отдельные лица, а приобщены к материалам уголовного дела.

Факт был незамедлительно заре­гист­рирован в Едином реестре досудебного расследования, и сейчас проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения при эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ДВД подтвердили также и то, что виновницу трагедии выпустили под залог, что соответствует нормам закона. Водительский стаж ее составляет 6 лет, и ранее к административной ответственности женщина не привлекалась. В то же время нарушений скоростного режима со стороны мотоциклиста не зафиксировано. 

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