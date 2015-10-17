Роковой ужин Свежий выпуск 424 Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Ребенок, по словам врачей, поступил в крайне тяжелом состоянии. Исполняющая обязанности главного врача инфекционного отделения Мангистауской областной больницы Сара Ермуханова сказала, что состояние мальчика остается тяжелым, но стабилизировано, и в данный момент угрозы для жизни нет. Предварительный диагноз: пищевая токсикоинфекция. Состояние 45-летнего мужчины, по словам врачей, удовлетворительное. Согласно предварительному эпидемиологическому исследованию, причиной отравления стало продолжительное хранение консервированного продукта – огурцов, которые мать использовала для приготовления супа.



