В Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан состоялся международный диалог на тему «Роль человека в эпоху искусственного интеллекта». В мероприятии приняли участие представители ОАЭ, Китая, Кореи, Польши и Латвии, ведущие отечественные и международные эксперты, а также профессорско-преподавательский состав вузов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: АДГС

Открывая мероприятие, председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазықбай подчеркнул важность поручений Главы государства Касым-ЖомартаТокаева, озвученных в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе»ценностей Народной Конституции и направленных на адаптацию системы государственного управления к новым экономическим и технологическим условиям.

Особое внимание он уделилразвитию человеческого капитала и формированию новой управленческой культуры в эпоху ИИ.

«Искусственный интеллект меняет инструменты государственного управления, в тоже время повышает ответственность государства перед обществом», - подчеркнул председатель Агентства.

В Казахстане ведется системная работа по цифровизации государственного управления и автоматизации HR-процессов. Так, информационная система e-Qyzmet, признанная инновационным проектом на площадке OPSI ОЭСР, позволила автоматизировать более 400 кадровых процессов и сократить сроки отбора на государственную службу до 5-7 рабочих дней. В рамках программы AI Qyzmet более 64 тысяч административных государственных служащих прошли специальное обучение по применению инструментов искусственного интеллекта. Кроме того, реализуется программа AI Governance, направленная на развитие цифровых и управленческих компетенций политических государственных служащих в сфере ИИ. При Академии государственного управления создана лаборатория ИИ, деятельность которой направлена на исследование и оптимизацию управленческих процессов.

В ходе международного диалога участники обсудили вопросы ответственного использования ИИ в государственном управлении, обмена международным опытом и развития человеческого капитала.

Участники также подчеркнули значимость формирования человекоцентричной, технологически развитой и высокоответственной системы государственного управления, в которой внедрение инноваций сочетается с сохранением ведущей роли человека.

В рамках мероприятиятакже состоялась двусторонняя встреча председателя Агентства ДарханаЖазықбай с исполнительным президентом Школы государственного управления имени Мохаммеда бин Рашида (ОАЭ) Али бин Себаа Аль Марри. Стороны обсудили вопросы цифровизации государственногоуправления, внедрения ИИ и развития профессиональных компетенций государственных служащих.