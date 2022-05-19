Роль китайского юаня возрастает в мировой экономике

Роль юаня возрастает
МВФ повысил долю юаня и доллара в своих резервах, сообщает N-TV. При этом доля евро была снижена.
Доля юаня в валютной корзине МВФ возросла до 12,28%, а доллара – до 43,38%.
Как отмечает издание, доля евро была сокращена в рекордных объемах – на 1,62%. При этом европейская валюта по-прежнему занимает второе место в валютной корзине МВФ, в то время как юань располагается на третьем. Новая оценка осуществлена на основании пятилетнего анализа финансовых рынков.
Резервные запасы МВФ были созданы в 1996 году. Они состоят из пяти важнейших мировых валют: доллара, евро, юаня, йены и фунта стерлингов. Юань стал резервной валютой с 2016-го: таким образом Международный валютный фонд признал возрастающую экономическую важность Китая.