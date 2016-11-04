Роль личности в истории… поселка

Новость – удивила. Коллектив АО «Майкаинзолото», предприятия, «затерянного» в мелкосопочнике между Павлодаром и Баянаулом, а также более тысячи жителей поселка обратились к исполнительной власти региона с просьбой присвоить звание «Почетный гражданин Павлодарской области» Орынжану Кабдулову.Так уж повелось, что у нас начальство недолюбливают. В лучшем случае – уважают, но, проводив на пенсию, тихо забывают. А здесь не только помнят и готовы воздать ему по заслугам (хотя характер у Кабдулова не сахар, и с подчиненных он спрашивал по полной), но и даже вновь пригласили его возглавить это производство, которым он прежде руководил и которое вывел из безнадежного банк­ротства, а поселок – из депрессии. И в этот раз к нему была такая же просьба.Но прежде чем говорить об этом человеке и его заслугах, следует сказать об АО «Майкаинзолото». Как отмечено в Интернете, это одно из ведущих предприятий Центрального Казахстана по добыче и переработке золотосодержащих колчеданно-полиметаллических руд основано в 1932 году. Производство успешно функционирует на базе разведанных запасов место­рождений Майкаин «В» и Алпыс, расположенных в павлодарском Прииртышье. За все годы «Майкаинзолото» провело освоение около 40 месторождений Цент­рального Казахстана. В итоге предприятием добыто из недр 16,7 млн тонн руды, содержащей 80 тонн золота, 1 240 тонн серебра, 204 тыс. тонн меди, 300 тыс. тонн цинка. Более 13 млн тонн добытой товарной руды переработано на обогатительных фабриках предприя­тия, а остальная – отгружена в качестве золотосодержащих флюсов металлургическим заводам Урала и Казахстана.…Поэтому неудивительно, что, когда наша республика стала суверенным государством, его поочередно стали прибирать к рукам различные фирмы.В итоге у одной акционерной компании после трех лет работы кредиторская задолженность достигла 269 млн тенге, а у другой, сменившей ее, возросла еще на 325 млн. И она вернула акции государству, заявив, что предприятие полностью нерентабельно.В этой ситуации Правительством РК было решено ликвидировать АО «Майкаинзолото», и документы были переданы в Агентство по реорганизации предприятий. В результате комплекс ГОКа был остановлен. Это привело к упадку жизни жителей поселка, так как они уже два года не получали зарплату в градообразующем АО «Майкаинзолото» (задолженность составила 100 млн тенге). Вдобавок к этому в 35-градусные морозы была прекращена работа центральной котельной, наполненной водой, так же как и трассы тепловодоснабжения. В итоге население осталось без питьевой воды, тепла и канализации. В создавшейся обстановке, а также в целях предотвращения окончательного разграбления государственной собственности трудовой коллектив АО «Майкаинзолото» вынужден был обратиться за помощью к Президенту РК Нурсултану Назарбаеву.После чего нашли инвес­тора, который согласился по рекомендации того же Кабдулова (он руководил родственным предприятием в ВКО) попробовать поработать с АО «Майкаинзолото», и оно было передано в доверительное управление фирме ДП «Хандел Гмбх» из группы «Ист Поинт Холдинг ЛТД».В свою очередь руководители этой компании уговорили О. Кабдулова вместе с ними поработать в Майкаине.Как пишут в письме жители поселка, в результате этого трудовая деятельность О. Кабдулова в Майкаине началась с ноября 1997 года – в то самое трудное для всех майкаинцев время, когда градообразующее предприятие «Майкаинзолото» из-за банкротства перестало функционировать, а поселок был заморожен. Новый руководитель стал осуществлять процесс реабилитационных процедур. Для возобновления деятельности предприятия взял кредит у акционеров «Майкаинзолото» в сумме 3 млн долларов и приступил к работе. Уже в декабре того же года была восстановлена деятельность обогатительной фабрики, центральной котельной, начата реконструкция горного производства. Одновременно он стал решать многие социальные вопросы. Так, по его инициативе и по просьбе акима области принял на себя восстановление всей сис­темы тепловодоснабжения полностью за счет кредитных средств АО «Майкаинзолото», так как у государства в то время не хватало денег даже на выплату пенсий и зарплат бюджетникам. В результате была полностью восстановлена и в дальнейшем бесперебойно, до 2015 года, работала система тепловодоснабжения.По личной инициативе О. Кабдулова АО «Майкаинзолото» своими силами и средствами восстановило размороженные трубы и батареи в школе № 1, в больнице и поликлинике, в роддоме (ныне детский сад), в туберкулезном детском саду (ныне просто круглосуточный детский сад), в акимате и в отделе полиции поселка, а также помогало многим жильцам сделать это.Кроме этого, за счет средств АО «Майкаинзолото» и частично бюджетных средств был восстановлен и к 10-й годовщине Независимости РК был введен в эксплуатацию разрушенный Дворец культуры в поселке.В 1998 году О. Кабдулов организовал детскую секцию борьбы дзюдо, самбо и казак куреси, юные борцы которой впоследствии в те трудные годы объездили весь Казахстан и города Сибири, имея даже кандидатов в сборную рес­публики. Потом на базе этой секции была создана детская спортивная школа Майкаина. То есть, делая вывод из письма и из личных журналистских материа­лов тех лет, руководитель ГОКа спас предприя­тие и поселок от краха, а область – от потери прибыльного производства.В начале 2006 года Орынжан Кабдулович ушел с пос­та генерального директора. Здесь следует отметить, что к концу 2005 года на складе готовой продукции майкаинской обогатительной фабрики находился почти годовой выпуск готового к реализации высококачественного медного концентрата, а майкаинский подземный рудник был обес­печен вскрытыми и подготовленными запасами руды в количестве около 1 млн тонн. Этого запаса новым акционерам хватило на несколько лет нормальной работы.…Но в 2015 году АО «Майкаинзолото», указывается в письме, едва не повторило судьбу 90-х годов, если бы не своевременное вмешательство Орынжана Кабдуловича по просьбе председателя совета директоров АО «Майкаинзолото». Тот пригласил ветерана, который никуда не уехал из поселка (хотя мог бы обосноваться в Алматы и Астане), помочь предприятию и не допустить его банкротства. Ситуация к этому шла, так как добыча руды не производилась, рудник «Алпыс» был законсервирован, работники были частично сокращены, оставшаяся часть была на вынужденном простое.Последние показатели добычи руды до остановки обоих рудников составляли не более 18–20 тыс. тонн в месяц, что обеспечивало фаб­рику сырь­ем всего на 50% от ее производительности, а после остановки работы рудников та вынуждена была перерабатывать хвосты обогатительного производства. На самой обогатительной фаб­рике работала только линия по выпуску золотосодержащего концентрата. Оборудование по производству медного концентрата пришло в негодность, а цинковая линия полностью отсутствовала. В общей сложности 70% оборудования фабрики было в непригодном для дальнейшей эксплуатации состоянии. Также в транспортном цехе на ходу было всего 30% из имеющегося парка техники. А кредиторская задолженность предприятия перед бюджетом, поставщиками и подрядчиками составляла 928 207,2 тыс. тенге.…Не стану перечислять то, что сделали буквально за считанные месяцы с октября 2015 года О. Кабдулов и его единомышленники. Но авторы письма рассказывают, что уже в январе 2016 года после восстановительных работ, замены и ремонта оборудования, привлечения новых работников была запущена медная флотация, а затем и остальные участки комплекса. Помимо этого, ведутся восстановительные работы на шахте «Капитальная». Добыча руды доведена до конт­рактных объемов (300 тыс. тонн в год), то есть до 30 тыс. тонн в месяц.В настоящее время пред­прия­тие работает рентабельно за счет своих средств, без привлечения заемных. В бюджет области им перечисляются немалые налоговые суммы. Можно и дальше перечислять другие примеры успеха: подготовка кадров, приобретение запчастей и оборудования по сниженным ценам благодаря авторитету О. Кабдулова и тому, что он держит слово, обновление технологий. Вновь благодаря поддержке областного акимата работают все коммуникации, и «Майкаинзолото» взяло их под свой патронат.Здесь может возникнуть вопрос: почему предыдущим руководителям не удавалось наладить нормальную работу ГОКа и решать социальные воп­росы, а Кабдулову удается. Ответ прост: он не только профессионал высокого класса, но и не гнушается черновой работы, сам во всем доходит до сути и не считается с личным временем. Вдобавок, несмотря на строгость, он умеет работать с людьми и вникает в их заботы.