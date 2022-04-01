Необходимо совершенствовать процессы взаимодействия граж­данского общества и государственных органов.

Усиление взаимодействия государственных органов и НПО, реализация потенциала неправительственного сектора в популяризации культурной политики, работа общественного фонда «Народу Казахстана» и многие другие вопросы обсуждались на заседании Координационного совета по взаи­модействию с НПО, прошедшего под председательством министра информации и общественного развития Аскара Умарова.

В заседании приняли участие 35 представителей государственных органов, 46 представителей НПО и экспертного сообщества.

Основными спикерами мероприятия выступили вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев, вице-министр информации и общественного развития Данияр Кадиров, председатель правления ОФ «Народу Казахстана» Болат Жамишев, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Бану Нургазиева.

– Глава государства в Послании народу Казахстана особо отметил роль неправительственного сектора в решении важных социальных вопросов и необходимость системной перезагрузки институтов граж­данского общества. В этой связи формирование единой институцио­нальной модели общественного диа­лога и усиление взаимодействия между властью и народом является одной из основных задач нашего совета, – подчеркнул глава МИОР Аскар Умаров, открывая заседание.

Он также отметил особую важность совершенствования процессов взаимодействия государственных органов с НПО, качественного обновления составов общественных советов, вовлечения максимального количества представителей в работу национального института «Ұлттық құрылтай».

Жандос Буркитбаев на заседании рассказал о проведенной работе по созданию общественного фонда «Народу Казахстана».

В свою очередь председатель правления фонда Болат Жамишев сообщил о разработке критериев отбора проектов и программ для финансирования, а также о реализации модели «Фонда – фондов», деятельность которого будет нап­равлена на создание системы благотворительности в стране.

Кроме того, участники совета подробно обсудили проблемные вопросы планирования тематики и оценки эффективности реализации государственного социального заказа на региональном уровне.

Итоги заседания отражены в протоколе совета, который будет направлен в государственные органы для работы.

Ярким завершением заседания совета, как отмечается в сообщении МИОР, стало то, что президент Граж­данского Альянса Казахстана Бану Нургазиева от имени представителей гражданского общества инициировала открытое обращение, в котором выражены поддерж­ка и гражданская солидарность прогрессивным инициативам Президента Касым-Жомарта Токаева.