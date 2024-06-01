Roland Garros: Недовесов вышел во второй круг в парном разряде
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Стартовую встречу казахстанец и Гонсало Эскобар провели с испанским дуэтом, передает Kazpravda.kz
Александр Недовесов вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции 2024, сообщает ФТК.
Стартовую встречу казахстанец и Гонсало Эскобар провели с испанцами Пабло Карреньо Буста / Серхио Мартос Горнес.
Недовесов и Эскобар одержали победу со счетом 7:6 (7:3), 6:4.
Для выхода в 1/8 финала Александр Недовесов / Гонсало Эскобар встретятся с Радживом Рамом / Джо Солсбери.