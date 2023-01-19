Роман Скляр провел переговоры с главой "Газпрома"

В среду, 18 января, в городе Санкт-Петербурге (Россия) состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В ходе встречи были обсуждены основные вопросы двустороннего сотрудничества между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в области природного газа.

По итогам переговоров подписана дорожная карта, которая определяет основные направления взаимодействия сторон, в частности, по вопросам переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ, возможности поставок российского газа в Казахстан, а также перспективные проекты сотрудничества.

Во встрече также приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Ермек Кошербаев, министр энергетики РК Болат Акчулаков, председатель правления АО «НК «QazaqGaz» Санжар Жаркешов.