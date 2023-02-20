Роман Скляр провел встречу с делегацией Бундестага ФРГ

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провел встречу с представительной делегацией Бундестага ФРГ, возглавляемой председателем парламентской группы «Германия – Центральная Азия» Ойгеном Шмидтом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
В дискуссиях также приняли участие депутаты Томас Барайсс, Кристиан Горке, Кристиан Шрайдер, посол ФРГ в РК Моника Иверсен.
Во время беседы стороны обсудили вопросы развития приоритетных направлений казахстанско-германского торгово-инвестиционного взаимодействия, обменялись мнениями по перспективным проектам в сфере «зеленой» экономики и энергетики.
Поприветствовав тесный политический диалог между Казахстаном и Германией, Р. Скляр обратил внимание на растущую динамику двустороннего товарооборота и увеличение прямых германских инвестиций в нашу страну.
В свою очередь, депутаты высоко оценили деятельность специальной рабочей группы при Правительстве РК по развитию инвестиционного сотрудничества с германским бизнесом и выразили готовность вносить вклад в укрепление взаимодействия по линии профильных комитетов Бундестага ФРГ.