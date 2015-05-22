Свежий выпуск Романтика похода на неизвестный полигон Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Состязание лучших проектов в сфере туризма организовали областное управление предпринимательства и региональная палата, представляющая интересы бизнес-сообщества. На рассмотрение жюри было подано 9 заявок. Авторы туристических бизнес-идей провели презентацию задуманных ими маршрутов.

– Можно приехать на два дня в Улытау, окунуться в историческое прошлое и насладиться величием уникального места. Гости смогут увидеть быт казахского народа, отведать национальных деликатесов, – представила проект сотрудник фирмы «Ұлық Тау» Гулим Баймагамбетова. – Любой почувствует себя вольным кочевником, катаясь на лошадях, живя в экзотическом жилище. А соревнуясь в физической ловкости, узнает, чем отличаются национальные игры «ақсүйек» и «аударыспақ».

До Улытау почти 700 км от Караганды. Из-за обособленности и удаленности край не настолько популярен у жителей республики, чтобы говорить о нем, как о развитом туристическом районе. А между тем научные исследования подтверждают, что этот самый экзотический уголок Карагандинской области имеет богатейшую историю.

– Здесь дислоцировалась ставка Жоши-хана – старшего сына Чингисхана. Отсюда начинал свой завое­вательный поход на восток хан Батый. Здесь происходили великие события национальной истории, связанные с образованием Казахского ханства и государственности. В Улытау воздвигнуты мавзолеи Жоши-хана и Алаш-хана. Сюда тянутся иностранные туристы, которым хочется узнать историю и культуру народов Востока и Евразии, – рассказала Гулим Баймагамбетова.

Всего год работает компания «Ұлық Тау» в Улытауском направлении, но уже заявила о себе как перс­пективный туроператор. А студенты колледжа экономики, бизнеса и права Карагандинского экономичес­кого университета Казпотребсоюза еще только обучаются менеджменту в туризме. Им кажется, что очень популярным может стать маршрут к загадочному озеру Шайтанкөл в Каркаралинском районе. Ведь пройтись пешком по лесу и горам, подняться или спуститься к труднодоступным местам – заманчиво и романтично. Да и затраты на поход и экскурсии доступны ограниченной в возможностях учащейся молодежи: жить-то придется в походных условиях, спать в палатках, готовить на костре.

Как и в любом деле, в туристическом бизнесе тоже важна идея. Наталью Струментову осенило включить в экскурсии военную тему – предлагается посетить город, который был советской базой противоракетной обороны. Наталья так и назвала проект – «Военный городок Приозерск». Экскурсионный маршрут здесь пролегает через испытательный полигон, лазерный комплекс, аэродром, на котором базировалась смешанная авиационная дивизия. Тот факт, что когда-то этот город, расположенный на берегу Балхаша, был закрытым, делает его посещение особенно привлекательным.

А в промышленном Темиртау, вблизи которого расположено Самаркандское водохранилище и протекает река Нура, местный предприниматель Павел Макеев видит люкс-пляж Cabana Beach. Он расположен недалеко от города и станет отличным местом отдыха для гостей «Астана ЭКСПО-2017», уверен владелец фирмы «Павлин-Тур». Так ли это, можно будет убедиться уже следующим летом: в планах Павла – открыть за год до ЭКСПО лучший пляж.

В мае состоится финал конкурса. Он определит победителя, который получит денежный приз, а проект возьмутся сопровождать акимат и Палата предпринимателей Карагандинской области. Попечители окажут помощь в поиске инвесторов.