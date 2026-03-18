Очередной концерт-история с Аланом Бурибаевым в театре «Астана Опера» раскрыл для столичных меломанов богатство творческого наследия Роберта Шумана, сообщает Kazpravda.kz

Всемирно известный казахстанский дирижер, заслуженный деятель Казахстана, лауреат Государственной премии Алан Бурибаев пригласил меломанов в увлекательное музыкальное путешествие по эпохе романтизма.

В Камерном зале имени К. Байсеитовой театра «Астана Опера» маэстро представил авторский проект, посвящённый третьей «Рейнской» симфонии Роберта Шумана. Под его руководством страницы музыкальной истории буквально оживали на глазах у публики: музыкальные фрагменты органично переплетались с подробными комментариями и сценическими аллюзиями, раскрывающими историю любви Роберта и его музы Клары Шуман.

А биографические факты помогали слушателям глубже проникнуть в его внутренний мир, прочувствовать особенности творческого пути и лучше понять драматизм и красоту его музыкального наследия.

Маэстро предложил формат концерта-истории, в котором партитура 1850 года предстала не как застывший памятник эпохи, а как живое художественное высказывание. «Рейнская симфония» раскрылась как музыкальное путешествие, где каждая часть обладает собственным характером и настроением.

Центральным мотивом стала двойственность шумановской натуры, воплощенная в его вымышленных альтер-эго – Флорестане и Эвзебии. Дирижер провёл аудиторию через этот внутренний конфликт, показывая, что контрастные темы симфонии – разные грани одной мятущейся души.

С первых тактов оркестр передал волевую, почти стихийную энергию Флорестана, вовлекая зал в стремительный поток музыки. Этот порыв уравновешивался хрупкой, созерцательной лирикой Эвзебия – тихой и сосредоточенной, подчеркнутой прозрачностью и чистотой звучания.

Вторая часть симфонии создавала образ течения Рейна – спокойного, величественного и созерцательного. Мягкие мелодии и плавное развитие музыкальной ткани передавали ощущение внутреннего покоя, но в этой гармонии ощущались и оттенки одиночества, характерные для романтизма.

История любви Роберта и Клары Шуман также стала важной частью концерта. Их отношения развивались вопреки воле отца Клары – известного педагога Фридриха Вика. После долгого судебного процесса влюбленные получили разрешение на брак. Накануне свадьбы композитор подарил невесте вокальный цикл «Мирты», из которого в концерте прозвучали песни «Орешник» и «Посвящение».

Солисты оперы – заслуженный деятель Казахстана Талгат Мусабаев и кавалер ордена «Құрмет» Айзада Капонова – предстали на сцене в образах супругов, читая письма и исполняя вокальные произведения композитора. Партию фортепиано исполнила Ирина Кургузкина.

Третья часть симфонии была представлена как своеобразный семейный портрет. По словам дирижёра, она строится на трёх темах, каждая из которых связана с определённым образом: Кларой, детьми и самим композитором.

Однако судьба Шумана была трагичной: с годами его психическое состояние ухудшалось, его мучили галлюцинации, депрессия и постоянный звон в ушах. В 1854 году он предпринял попытку самоубийства, бросившись в Рейн, но был спасён и впоследствии помещён в психиатрическую клинику, где провел последние годы жизни.

Финал симфонии, по словам маэстро, объединяет мотивы предыдущих частей и завершает произведение на величественной ноте. При этом она остается одной из самых сложных по настроению: в ней слышатся не только впечатления от Кельнского собора, но и отголоски внутренних переживаний композитора.

К слову, в некоторых исследованиях это произведение часто воспринимается как отражение борьбы с внутренним хаосом и поиск жизненной опоры. В таком прочтении романтизм воспринимается не как далёкая эпоха, а как актуальный поиск внутреннего равновесия.

Оркестранты сыграли тонко, безупречно выстроив баланс: от величественных медных духовых до мягкого, певучего звучания струнной группы.

Необычный формат музыкального вечера позволил глубже понять драматургию произведения и его эмоциональный подтекст.

Меломаны, услышавшие симфонию впервые, благодаря познавательным комментариям смогли проследить её развитие и ощутить замысел композитора. Другие зрители отмечали особую атмосферу, в которой творчество и личная судьба автора сливались в единое художественное повествование.

Таким образом, концерт стал не просто исполнением симфонии, а живым диалогом между виртуозными исполнителями и публикой, в котором музыка раскрывалась через слово, контекст и человеческие судьбы.