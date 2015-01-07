Роналдо может объявить о возобновлении карьеры

Спорт
779
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо проведет 14 января в США пресс-конференцию. Не исключено, что 38-летний форвард объявит о возобновлении игровой карьеры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, известный бразильский футболист ранее заявил, что может вернуться в футбол. Предположительно, 38-летний Роналдо, завершивший карьеру в 2011 году, будет выступать в команде Североамериканской футбольной лиги (NASL) "Форт-Лодердейл Страйкерс". Он является одним из собственников клуба.

"Я буду активно участвовать в формировании команды и мероприятиях, которые помогут клубу развиваться и становиться сильнее. Могу сказать с уверенностью, что футбол в США переживает подъем", – отметил бразилец.

Роналдо неоднократно признавался лучшим игроком планеты по версиям различных авторитетных организаций и изданий. Он является двукратным чемпионом мира по футболу и дважды становился лауреатом престижной награды "Золотой мяч". За свою карьеру бразилец выступал за такие команды, как "Барселона", "Интер", "Реал", "Милан", ПСВ и сборную Бразилии. Также он получил несколько известных прозвищ – Зубастик и Феномен.

