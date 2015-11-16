Роналдо откроет 3 футбольные школы в Китае

Фото: football.ura-inform.com
Известный бразильский футболист Роналдо Луис Назарио де Лима откроет три футбольные школы в Китае к концу этого года. Об этом заявил его представитель, отвечающий за реализацию этой инициативы на китайском рынке, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Синьхуа
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Как стало известно, эти три футбольные школы будут открыты, соответственно, в Пекине, Шанхае и Мяньяне в декабре этого года.
В сентябре Роналдо, трижды признававшийся лучшим игроком года по версии ФИФА, объявил, что он намерен открыть 30 футбольных школ в Китае. 14 ноября он прибыл в город Мяньян в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), где в воскресенье принял участие в футбольных мероприятиях.
Всего Роналдо планирует открыть 100 футбольных школ по всему миру к 2020 году. В этом году в Бразилии, США и Китае откроются 8 профильных школ.