Роналдо откроет 3 футбольные школы в Китае

Спорт
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Фото: football.ura-inform.com
Известный бразильский футболист Роналдо Луис Назарио де Лима откроет три футбольные школы в Китае к концу этого года. Об этом заявил его представитель, отвечающий за реализацию этой инициативы на китайском рынке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа.

Как стало известно, эти три футбольные школы будут открыты, соответственно, в Пекине, Шанхае и Мяньяне в декабре этого года.

В сентябре Роналдо, трижды признававшийся лучшим игроком года по версии ФИФА, объявил, что он намерен открыть 30 футбольных школ в Китае. 14 ноября он прибыл в город Мяньян в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай), где в воскресенье принял участие в футбольных мероприятиях.

Всего Роналдо планирует открыть 100 футбольных школ по всему миру к 2020 году. В этом году в Бразилии, США и Китае откроются 8 профильных школ.

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