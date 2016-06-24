​Роналду бьет рекорд

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Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
фото с сайта АФП

Из 24 стартовавших команд теперь борьбу за главный трофей Евро-2016 поведут 16 сборных, которым предстоят игры на выбывание. В 1/8 финала определились следующие пары: Швейцария – Польша, Уэльс – Северная Ирландия, Хорватия – Португалия, Франция – Ирландия, Германия – Словакия, Венгрия – Бельгия, Италия – Испания и Англия – Исландия.

Последние игры на групповом этапе преподнесли достаточно неожиданные результаты. Так, сборная Италии на стадионе «Пьер-Моруа» в Лилле уступила Ирландии со счетом 0:1. Правда, «Скуадра адзурра», уже гарантировавшая себе выход в плей-офф, выставила на игру не основной состав, но и он мог справиться с The Boys in Green («Парни в зеленом»), однако последние проявили характер. На 85-й минуте Робби Брэйди отменно сыграл головой и вывел свою команду в следующий этап.

Сборная Швеции, уступив Бельгии (0:1) на стадионе «Стад де Нис» в Ницце, не только отправилась домой, но и лишила возможности удачно завершить карьеру в составе команды одному из самых выдающихся игроков современности Златану Ибрагимовичу. Перед этим матчем капитан «Тре-крунур» заявил, что закончит выступления после Евро-2016. Но уходит он не победителем. А приложил к этому руку, вернее ногу, игрок «Красных дьяволов» Раджа Наингголан, который на 84-й минуте с передачи Эдена Азара забил единственный мяч во встрече.

Продолжают удивлять исландцы. «Викинги» с далеких островов, впервые участвующие в элитном раунде, одолели в последней игре группового этапа сборную Австрии. Команда отличилась уже на 18-й минуте, когда Йон Бедварссон после подачи аута головой отправил мяч в ворота. Австрийцы могли сравнять счет на 37-й минуте, но Александр Драгович пробил в штангу. И все же на 60-й минуте Алессандро Шопф сравнял счет. Но затем островные европейцы вновь вышли вперед: Арнор Траустасон забил еще один мяч на 90-й минуте и отправил Австрию домой.

Самый результативный матч на Евро-2016 выдали венгры и португальцы – 3:3. При этом венгры, ведомые экс-тренером сборной Казахстана Берндом Шторком, смогли занять первое место в своей группе. Встреча прогнозируемо началась с «европейских бразильцев», тем неожиданнее стал результат на 19-й минуте, когда из-за штрафной сильно и точно пробил Золтан Гера – 1:0. Конечно же, пиренейцы еще более усилили натиск, и на 40-й минуте Криштиану Роналду забил гол... правда, из офсайда. Но уже через две минуты он сыграл по правилам и сделал выверенную передачу на Нани – 1:1.

Основные действия развернулись во втором тайме. На 47-й минуте капитан сборной Венгрии Балаш Джуджак со штрафного удара выводит свою сборную вперед. Через пять минут Криштиану Роналду, переправивший мяч в ворота ударом пяткой в воздухе, сравнивает счет – 2:2. Но венгры не собираются успокаиваться, и на 55-й минуте Балаш Джуджак делает дубль и вновь выводит свою дружину вперед. Португальцам грозит позор, и тут вновь в дело вступает их главная звезда – Рональду, который на 62-й минуте с передачи Рикарду Куарежмы сравнивает счет.

После этой игры у любителей статистики появились очень интересные результаты. В ней капитаны обеих команд оформили по дублю. Криштиану Роналду первым в истории футбола забивает на четырех Евро подряд, при этом ранее португалец установил рекорд по количеству матчей, сыгранных в финальных турнирах ЧЕ. Также нападающий мадридского «Реала» в матче с венграми провел свой рекордный 17-й матч в финальных стадиях чемпионата Европы, обойдя по этому показателю голландского вратаря Эдвина ван дер Сара и французского защитника Лилиана Тюрама.

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