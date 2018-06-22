Роналду феерит

«Зеленые соколы» с Аравийского полуострова так и не смог­ли расправить свои крылья после сокрушительного поражения от России 0:5. Саудовцы и хотели бы реабилитироваться перед своими болельщиками, да встреча им предстояла с двукратными чемпионами мира – уругвайцами. В свою очередь «небес­ные олимпийцы» из далекой Южной Америки хоть и повозились с соперником, но все же выиграли со счетом 1:0 благодаря голу на 23-й минуте Луиса Суареса, а теперь поборются с хозяевами мундиаля (обе коман­ды набрали по 6 очков) за первое место в группе. А вот Саудовской Аравии и Египту все еще придется провести заключительную игру между собой, а потом покинуть Россию.

Покинут чемпионат мира и «Атласские львы» из Марокко, которые вначале уступили Ирану из-за автогола 0:1, а во второй игре проиграли с таким же счетом и Португалии. О пос­ледних, вернее об их лидере Криштиану Роналду, хотелось бы рассказать поподробнее. Капитан «европейских бразильцев», забив очередной гол, который стал 85-м в его карьере в национальной команде, установил новый бомбардирский рекорд для европейских игроков, обойдя венгра Ференца Пушкаша (84 мяча). Роналду также вышел на чистое 2-е мес­то среди лучших бомбардиров сборных за всю историю мирового футбола и уступает только иранцу Али Даеи (109 мячей). На ЧМ-2018 Роналду Криштиану единолично возглавляет гонку бомбардиров, при этом он забил в России больше голов, чем на трех предыдущих первенствах планеты суммарно. Кроме того, он забил мячи ударами головой, а также левой и правой ногами. Предыдущим португальцем, забивавшим на одном чемпио­нате мира тремя разными час­тями тела, был нападающий Жозе Торриш, сделавший это в 1966 году. Но и это еще не все. Как отмечает Eurosport, в матче против Испании Роналду развил максимальную скорость в истории футбола, которая теперь равняется 38,6 км в час.

Ну и наконец, остановимся на еще одной игре. Сборная Испании обыграла Иран в матче группового раунда со счетом 1:0. В первом тайме «красная фурия», несмотря на подавляющее преимущество, забить не смогла, но вот после перерыва – на 54-й минуте отличился Диего Коста, для которого этот мяч стал третьим на турнире. Стоит отметить, что на 63-й минуте иранский полузащитник Сеид Эззоталахи сравнял счет, но мяч был отменен из-за офсайда после подсказки видеоассис­тента судьи.