Роналду намерен покинуть "Реал" из-за отставки тренера

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду выразил намерение покинуть клуб, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
. Об этом сообщает Don Balon.
По информации источника, португалец возмущен отставкой Карло Анчелотти с поста главного тренера и считает, что президент клуба Флорентино Перес, с которым у Роналду не сложились отношения, принял неверное решение.
Кроме того, ему не нравится безоговорочная поддержка главы "Реала", оказываемая полузащитнику Гарету Бэйлу, которого Перес считает главной фигурой в команде.
Также Роналду не хочет работать под началом Рафаэля Бенитеса, которого испанские СМИ называют основным претендентом на пост главного тренера "сливочных".
Контракт Роналду с "Реалом" истекает в 2018 году, и в его услугах заинтересованы "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне игрок провел за "королевский клуб" 52 матча, в которых забил 61 мяч. За "Реал" Роналду выступает с 2009 года.