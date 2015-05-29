Роналду намерен покинуть "Реал" из-за отставки тренера

Спорт
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Марат Манаспаев
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду выразил намерение покинуть клуб, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру. Об этом сообщает Don Balon.

По информации источника, португалец возмущен отставкой Карло Анчелотти с поста главного тренера и считает, что президент клуба Флорентино Перес, с которым у Роналду не сложились отношения, принял неверное решение.

Кроме того, ему не нравится безоговорочная поддержка главы "Реала", оказываемая полузащитнику Гарету Бэйлу, которого Перес считает главной фигурой в команде.

Также Роналду не хочет работать под началом Рафаэля Бенитеса, которого испанские СМИ называют основным претендентом на пост главного тренера "сливочных".

Контракт Роналду с "Реалом" истекает в 2018 году, и в его услугах заинтересованы "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне игрок провел за "королевский клуб" 52 матча, в которых забил 61 мяч. За "Реал"  Роналду выступает с 2009 года.

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